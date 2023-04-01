Гороскоп на 2023 год для всех клубов РПЛ и их фанатов. Зарема одобряет

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вчера, 23:40

Знаете, кто «Спартак» по гороскопу?

Женщины обижаются, когда мужчины насмехаются над натальными картами и гороскопами. Карты таро, привороты и прочие прибыльные шалости дико популярны. Согласно опросам, 71% россиян верят в гороскопы. Не только дерзкая Зарема Салихова и кашеобразный Раймон Доменек среди фанатов астрологии. И хотя гороскопы в прессе пишутся обычно из головы случайными журналистами, первого апреля, когда все готовы к розыгрышам, разыграем ваше воображение. Примерим реальные гороскопы на год к клубам РПЛ согласно их знаку зодиака. Не того, что непойманный маньяк, а того, что развлекает, если не воспринимать слишком серьезно.

Овен (21 марта — 20 апреля) – «Спартак» и «Динамо»

Первый по очередности знак зодиака. Юпитер в знаке Овна значит, что у одного из двух больших московских клубов столетний юбилей. Википедия и звезды подтверждают. Астрологи советуют Овнам оставить прошлое позади. Обе команды справились, величие осталось в прошлом. А фанатам рекомендуют «мыслить нестандартно». Приходится, ведь играют их любимые команды нестабильно. Но раз Близнецы в лице «Зенита» уступили дорогу «Динамо» в Кубке, может, снова будет финал против «Спартака»?

Телец (21 апреля – 20 мая) — «Ростов» и «Крылья Советов»

Астрологи обещают Карпину и Осинькину новое начало. После очередного раунда неизбежной распродажи тренеры этим и займутся. «Крылья Советов» обновлены, отдали ценных игроков другим, а «Ростов» ждет прощание с Глебовым и компанией. Тельцам рекомендуют физическую активность. Намек, что надо подтянуть высокий прессинг? «Ростову» также обещают признание. Карпину пора готовиться праздновать второе место?

Близнецы (21 мая – 21 июня) – «Зенит», «Пари НН» и «Сочи»

Младшие братья Близнецов из «Зенита», как полагается, пытались отбиться от рук. Астрологи обещают им романтику и любовь. Бердыев научит любить реванши после неудач, а Горлов попытается влюбить в себя фанатов РПЛ . Также Близнецам сулят прибыль. Видать, Малком окажется в Париже. Еще пророчат трудности в дороге. Похоже, прогноз для «Виража».

Рак (22 июня – 22 июля) – «Локомотив»

В прошлом году Рак тонул. Теперь пришел Галактионов, стал одним из немногих наставников, который стартовал с четырех побед в новой команде РПЛ . Астрологи обещают Ракам фантастический год. Повышение, стабильное финансовое положение, но возможны неурядицы в семье. Не удивительно, когда к родне добавился дядя Артём Дзюба.

Лев (23 июля – 23 августа) – «Ахмат» и «Торпедо»

«Ахмат» — молодой лев. А «Торпедо» — старенький лев, с наградами, но в плачевном состоянии в обветшалой клетке. Мастера чтения звезд рекомендуют Львам сохранять хладнокровие, всегда актуально для команды из Грозного. Также астрологи обещают им свадьбы. Кто в составах «Ахмата» и «Торпедо» пока холостяк? Все, парни, приплыли.

Дева (24 августа – 23 сентября) – ЦСКА и «Урал»

Астрологи попали пальцем в небо с финансовым планированием. Фанаты ЦСКА зимой остались без трансферов. Но если летом Дивеев, Зайнутдинов и Чалов отправятся в топ-5, то появятся деньги и потребность в трансферах. Также обещали Девам огромную энергию. Видать, «Урал» скоро начнет новую серию без поражений, звезды приказали.

Весы (24 сентября – 23 октября), Скорпион (24 октября – 22 ноября), Стрелец (23 ноября – 21 декабря) – нет в РПЛ

Под этими знаками зодиака нет клубов РПЛ в этом сезоне. А среди вас есть Весы, Скорпионы и Стрельцы? Если да, то отметим, что профессиональные шарлатаны обещают вам всем удачу. Только у Весов будут подъемы и падения в личной жизни, у Скорпионов – покой дома, а у Стрельцов – любовные приключения.

Козерог (22 декабря – 21 января) – «Химки», «Факел», «Оренбург»

Говорят, им надо улыбаться. «Химкам» и «Факелу» будет не до смеха, если вылетят. А «Оренбург» загрустит без Лички. Астрологи уверяют, что козероги могут делать с деньгами, что хотят, хуже не станет. И это правда, ведь у «Химок» и «Факела» нет денег. А «Оренбург» пристроился к трубе. Зато футбольный Воронеж пока не склеил ласты, поэтому астрологи рекомендуют фанатам этих клубов заражаться оптимизмом, но ничем другим.

Водолей (22 января – 19 февраля) – нет в РПЛ

С конца января до середины февраля никто из клубов РПЛ не рождался. Нелетная для футбола погода в России в это время. Благодаря гениальным реформам даже с началом весны могут остаться пустые трибуны. А воду лить клубы РПЛ умеют на поле и без Водолея среди участников.

Рыбы (20 февраля – 20 марта) – «Краснодар»

Под знаком Рыб также «Реал». Что у них с «Краснодаром» общего? Приключения в обороне. Астрологи говорят, что в этом году Рыбы получат, что хотят. Пока «горожане» получают прожарку на поле, хотя вкусная панировка атак тоже в меню. Год Кролика им надо посвятить переосмыслению. Галицкий звездный ход сделал – пригласил Ивича, а Перес лишь готовится. Его «золотые» рыбки поплывут к трофеям под руководством нового тренера.

Также не забываем фанатов известных европейских грандов. «Барселона» под знаком Стрельца, «Бавария» — Рыбы, как и «Реал». «Ювентус» — Скорпион. «Манчестер Сити» под нынешним названием основан под знаком Тельца, и сегодня звезды точно за них. Но на дистанции Весы «Арсенал» могут перевисеть Гвардиолу в таблице. Близнецы «Ливерпуль» во всех турнирах играют примерно так, как Близнецы «Зенит» в кубковых матчах. «Челси», МЮ и «Аякс» — Рыбы, им совет про переосмысление точно подходит. ПСЖ – Лев, но такой, как «Торпедо», с туманным будущим.

Люди во что только не верят. Также смешно, что почти во всех гороскопах на год есть заявления, что здоровый образ жизни неплохо влияет на самочувствие. Вот его всем клубам и фанатам желаем, независимо от знака зодиака.