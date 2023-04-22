Моуриньо подарил брелок Лиги конференций голландскому журналисту

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вчера, 10:14

Главный тренер «Ромы» подарил брелок Лиги конференций голландскому журналисту.

Это произошло после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Фейеноордом», который римляне выиграли со счётом 4:1. В итоге итальянский клуб прошёл в следующий раунд. Таким образом, португалец решил пошутить над представителями СМИ . После первой игры, которую «волки» проиграли в Роттердаме 0:1, один из журналистов напомнил специалисту про прошлогодний финал третьего еврокубкового турнира, в котором встречались обе команды, намекнув на реванш.

Напомним, победителем ЛК в прошлом сезоне стала «Рома» (1:0).