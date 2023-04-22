Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо подарил брелок Лиги конференций голландскому журналисту.
Это произошло после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Фейеноордом», который римляне выиграли со счётом 4:1. В итоге итальянский клуб прошёл в следующий раунд. Таким образом, португалец решил пошутить над представителями СМИ. После первой игры, которую «волки» проиграли в Роттердаме 0:1, один из журналистов напомнил специалисту про прошлогодний финал третьего еврокубкового турнира, в котором встречались обе команды, намекнув на реванш.
Напомним, победителем ЛК в прошлом сезоне стала «Рома» (1:0).
Хорошо что я уже играю в группе без призов, и вы будете отправлять призы только по адресам России и Беларуси. В Армении мусор не нужен.
Хорошо что я уже играю в группе без призов, и вы будете отправлять призы только по адресам России и Беларуси. В Армении мусор не нужен.
Попробуйте, ведь учавствовать в основном конкурсе и писать для этого комменты вам теперь нет никакого смысла.
Попробуйте, ведь учавствовать в основном конкурсе и писать для этого комменты вам теперь нет никакого смысла.