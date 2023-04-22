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Моуриньо подарил брелок Лиги конференций голландскому журналисту

вчера, 10:14
ФейеноордЛоготип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)1 : 0Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо подарил брелок Лиги конференций голландскому журналисту.

Это произошло после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Фейеноордом», который римляне выиграли со счётом 4:1. В итоге итальянский клуб прошёл в следующий раунд. Таким образом, португалец решил пошутить над представителями СМИ. После первой игры, которую «волки» проиграли в Роттердаме 0:1, один из журналистов напомнил специалисту про прошлогодний финал третьего еврокубкового турнира, в котором встречались обе команды, намекнув на реванш.

Напомним, победителем ЛК в прошлом сезоне стала «Рома» (1:0).

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 11:08
Красавелла, всегда с юмором был и псих знатный. Желаю победы в ЛЕ!
Neutron004
Neutron004
вчера в 10:43
Доброе утро. С этого аккаунта выиграл в КП в марте, 31 - в день моего рождения. 41000 очков, второе место 4000 с чем-то. Это мой якобы приз - дефектный. И это не первый раз если что. Это основная причина клонирования в январе, потому что не знаешь что отправят - кружку с дефектом и флажок с с дефектом. Не можешь подарить кому-то, однозначно в мусорку...

Хорошо что я уже играю в группе без призов, и вы будете отправлять призы только по адресам России и Беларуси. В Армении мусор не нужен.
1 984
1 984
вчера в 10:37
Предлагаю всем жителям не РФ и не Беларуси перкелючиться на группу Без призов. Там не нужно писать комментарии и условия равные для всех. Чем больше будет народа, тем интереснее Игра. Сейчас жизнедеятельность группы поддерживается клонами (необходимо не меньше 20 участников). Если будет набираться много народу - игра будет интересней, а клоны станут не нужны.
Попробуйте, ведь учавствовать в основном конкурсе и писать для этого комменты вам теперь нет никакого смысла.
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:19
Подарок с намеком
Гость
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