«Спартак» представил афишу на дерби с «Торпедо» в стиле фильма «Драйв»

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вчера, 11:59

«Спартак» сделал афишу на матч 23-го тура с «Торпедо» в стиле фильма «Драйв», главную роль в котором сыграл канадский актёр Райан Гослинг.

Встреча пройдёт сегодня, 15 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.