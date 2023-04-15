«Спартак» представил афишу на дерби с «Торпедо» в стиле фильма «Драйв»

«Спартак» сделал афишу на матч 23-го тура с «Торпедо» в стиле фильма «Драйв», главную роль в котором сыграл канадский актёр Райан Гослинг.
Встреча пройдёт сегодня, 15 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.
«Спартак» сделал афишу на матч 23-го тура с «Торпедо» в стиле фильма «Драйв», главную роль в котором сыграл канадский актёр Райан Гослинг.
Встреча пройдёт сегодня, 15 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.
Новое руководство сделало вывод из ошибок прошлого руководства.
Там как было Спартак заранее празднует победу, а потом после их проигрыша все над ними смеются.
Никогда нельзя заранее праздновать победу, вот выиграйте, а потом радуйтесь.
Жизнь за это наказывает.
Новое руководство видать умнее старого.
Но посмотрим, что дальше будет.
Новое руководство сделало вывод из ошибок прошлого руководства.
Там как было Спартак заранее празднует победу, а потом после их проигрыша все над ними смеются.
Никогда нельзя заранее праздновать победу, вот выиграйте, а потом радуйтесь.
Жизнь за это наказывает.
Новое руководство видать умнее старого.
Но посмотрим, что дальше будет.