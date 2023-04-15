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«Спартак» представил афишу на дерби с «Торпедо» в стиле фильма «Драйв»

вчера, 11:59
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак» сделал афишу на матч 23-го тура с «Торпедо» в стиле фильма «Драйв», главную роль в котором сыграл канадский актёр Райан Гослинг.

Встреча пройдёт сегодня, 15 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:54
Спартаковцы! Чем картинки показывать, вы лучше игру достойную покажите и достойный результат! Если с Торпедо очки потеряете, вообще позорище будет!
112910415
112910415
вчера в 15:40
хотя бы без перегибов
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:34
"Невероятные приключения испанцев в России"....
В гл. ролях : Пеп Клотет и Гильермо Абаскаль
t4rzn3g8gdbq
t4rzn3g8gdbq
вчера в 13:12
Ну вот красиво же и самое главное, что без лишних понтов и заранее празднования победы.
Новое руководство сделало вывод из ошибок прошлого руководства.
Там как было Спартак заранее празднует победу, а потом после их проигрыша все над ними смеются.
Никогда нельзя заранее праздновать победу, вот выиграйте, а потом радуйтесь.
Жизнь за это наказывает.
Новое руководство видать умнее старого.
Но посмотрим, что дальше будет.
shur
shur ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 13:09
...всё приехали, ничего родного,отечественного не осталось, тренера импортные, игроки иноземные, афиша арикосная,
куда простому крестьянину податься?!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:52
Это серьезно всё СПАРТАК!?

Игру покажите, уже стыдно за судейские "ошибки", заклейте рот скотчем Соболеву...
Дерби... С кем? По моему разумению "дерби" это не только игра команд из одного города, а матч ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ соперников!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:22
Афиши это хорошо, не забыли бы об игре.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:07
Фильм не видел, поэтому непонятно к чему посыл). Для меня больше может "Торпедоносцы" подошло бы).
galem72
galem72
вчера в 12:06
Лучше б они они игру на траве представляли, а не унылое ватокатание. Ведь картинками сыт не будешь...
ДСА
ДСА
вчера в 12:05
Теперь ещё засудят за плагиат.
Гость
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