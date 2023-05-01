«Вольфсбург» обыграл «Арсенал» и вышел в финал женской Лиги чемпионов

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вчера, 22:59

Женская команда «Вольфсбурга» вышла в финал Лиги чемпионов.

Немки по сумме двух матчей обыграли «Арсенал». Обе игры завершились со счётом 2:2, а в ответной встрече на «Эмирейтс» «Вольфсбург» оказался сильнее, забив победный гол на 119-й минуте. За лондонцев забивали Стина Блакстениус (11-я минута), Дженнифер Битти (75-я), а в составе «волков» отличились Джилл Рорд (41-я), Александра Попп (58-я) и Паулин Бремер (119-я).