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«Вольфсбург» обыграл «Арсенал» и вышел в финал женской Лиги чемпионов

вчера, 22:59

Женская команда «Вольфсбурга» вышла в финал Лиги чемпионов.

Немки по сумме двух матчей обыграли «Арсенал». Обе игры завершились со счётом 2:2, а в ответной встрече на «Эмирейтс» «Вольфсбург» оказался сильнее, забив победный гол на 119-й минуте. За лондонцев забивали Стина Блакстениус (11-я минута), Дженнифер Битти (75-я), а в составе «волков» отличились Джилл Рорд (41-я), Александра Попп (58-я) и Паулин Бремер (119-я).

В финале турнира клуб сыграет с «Барселоной», которая ранее прошла «Челси». Матч пройдёт 3 июня в Эйндховене на стадионе ПСВ.

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:04
Хороший успех женской команды Вольфсбург.
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