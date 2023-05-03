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ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023Fan ID

Правительство упростило получение Fan ID для детей, инвалидов и пенсионеров

сегодня, 10:20

Правительство России упростило процедуру получения карты болельщика (Fan ID).

С 26 мая дети младше 14 лет смогут оформить карту болельщика без посещения МФЦ. Карта будет выдаваться автоматически, если родитель заполнит данные о ребёнке на Госуслугах.

Инвалиды и дети-инвалиды от 14 до 18 лет смогут получить Fan ID при помощи клубов РПЛ, сотрудники которых будут сами заполнять заявление и проводить идентификацию.

Для пенсионеров и инвалидов на стадионах РПЛ появятся отдельные окна, где они смогут получить карту.

Возможность оформления в МФЦ сохраняется.

Напомним, наличие Fan ID стало обязательным для посещения всех матчей Российской Премьер-Лиги после возобновления сезона.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Serious94 (раскрыть)
сегодня в 12:02
Они совсем не глупые, а вот то, что наглые, это точно.
galem72
galem72
сегодня в 11:43
Как говорится, они и упрощённый на*** не нужо́н.
Serious94
Serious94 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 11:30
Наверно той самой ручкой ,которую он так умело поймал со стола ххахаххх. Вот идиотизм
Serious94
Serious94 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 11:28
О каких законах может идти речь ,если в думе сидят глупые ,наглые бездельники. Милонов вон хочет в Госуслуги сайт знакомств забабахать, якобы ,что бы с его слов люди по 69 -дям и проституткам не ходили.
Serious94
Serious94
сегодня в 11:26, ред.
На такой убогий футбол если его таким видом спорта можно назвать ,глупо чинить препятствия в виде Фан айди. Наоборот, как-то заманивать надо, какими-то акциями, подарками, а если его так и будут угнетать, то на него вообще ходить не будут.

Сейчас иностранцы будут продолжать уезжать из клубов и посещаемость вообще упадет, так как смотреть на бестолковый бег трусцой с пасами на 3 метра взад-вперед никто не захочет.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:02
Всё равно грустно смотреть на полупустые трибуны. Даже на матчах лидеров.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:38, ред.
Просто вдумайтесь в это - как послабление для граждан (точнее даже для категории граждан - болельщиков) они предоставляют инвалидам возможность оформить фануйди без МФЦ. То есть это даже по умолчанию в этом безумном законе не было. Зато бросили это изменение как косточку. Это что полуается, что Правительство действительно считает, что фанаты перестали ходить на стадионы, потому что FanID тяжело оформить детям и инвалидам?Тьфу....

Ну а так что, это просто откровенный непрофессионализм людей, которые отвечают за данную проблему. Смелости, донести позицию о неэффективности принимаемых мер, нет. Но имитацию деятельности произвести нужно. Вот и рождаются подобные кадавры, которые вызывают непонимание и дополнительное раздражение, но проблему не решают....
qua5a3esh789
qua5a3esh789
сегодня в 10:35
Арсенал - Челси - 60144 зрителя
Боруссия Д - Айнтрахт - 81365 зрителей

ЦСКА - Локомотив - 8315 зрителей

Всё что надо знать про фан-ай-дурь
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:32
Потому, что это подписал сам президент. Вот если бы это решение было принято на уровне министерства спорта или РФС, то его бы уже давно отменили.
Elliada
Elliada
сегодня в 10:25
Почему не отменить то, что не работает? Вместо этого упрощают.
ugyxfft4dkts
ugyxfft4dkts
сегодня в 10:22
Отменять надо этот бред, а не упрощать
Гость
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