Правительство упростило получение Fan ID для детей, инвалидов и пенсионеров

Правительство России упростило процедуру получения карты болельщика (Fan ID).
С 26 мая дети младше 14 лет смогут оформить карту болельщика без посещения МФЦ. Карта будет выдаваться автоматически, если родитель заполнит данные о ребёнке на Госуслугах.
Инвалиды и дети-инвалиды от 14 до 18 лет смогут получить Fan ID при помощи клубов РПЛ, сотрудники которых будут сами заполнять заявление и проводить идентификацию.
Для пенсионеров и инвалидов на стадионах РПЛ появятся отдельные окна, где они смогут получить карту.
Возможность оформления в МФЦ сохраняется.
Напомним, наличие Fan ID стало обязательным для посещения всех матчей Российской Премьер-Лиги после возобновления сезона.
Ну а так что, это просто откровенный непрофессионализм людей, которые отвечают за данную проблему. Смелости, донести позицию о неэффективности принимаемых мер, нет. Но имитацию деятельности произвести нужно. Вот и рождаются подобные кадавры, которые вызывают непонимание и дополнительное раздражение, но проблему не решают....
Ну а так что, это просто откровенный непрофессионализм людей, которые отвечают за данную проблему. Смелости, донести позицию о неэффективности принимаемых мер, нет. Но имитацию деятельности произвести нужно. Вот и рождаются подобные кадавры, которые вызывают непонимание и дополнительное раздражение, но проблему не решают....
Сейчас иностранцы будут продолжать уезжать из клубов и посещаемость вообще упадет, так как смотреть на бестолковый бег трусцой с пасами на 3 метра взад-вперед никто не захочет.
Сейчас иностранцы будут продолжать уезжать из клубов и посещаемость вообще упадет, так как смотреть на бестолковый бег трусцой с пасами на 3 метра взад-вперед никто не захочет.