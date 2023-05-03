Правительство упростило получение Fan ID для детей, инвалидов и пенсионеров

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сегодня, 10:20

Правительство России упростило процедуру получения карты болельщика (Fan ID).

С 26 мая дети младше 14 лет смогут оформить карту болельщика без посещения МФЦ. Карта будет выдаваться автоматически, если родитель заполнит данные о ребёнке на Госуслугах.

Инвалиды и дети-инвалиды от 14 до 18 лет смогут получить Fan ID при помощи клубов РПЛ , сотрудники которых будут сами заполнять заявление и проводить идентификацию.

Для пенсионеров и инвалидов на стадионах РПЛ появятся отдельные окна, где они смогут получить карту.

Возможность оформления в МФЦ сохраняется.

Напомним, наличие Fan ID стало обязательным для посещения всех матчей Российской Премьер-Лиги после возобновления сезона.