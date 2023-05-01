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Охрана стадиона отчитала российскую болельщицу «Челси» за откровенный наряд

вчера, 15:31
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)БрентфордМатч завершен

Звезда Playboy и болельщица «Челси» Мария Лиман пришла поддержать «синих» в матче 33-го тура Английской Премьер-Лиги против «Брентфорда» (0:2).

Российская модель выложила в соцсетях фотографию с фанатами лондонского клуба, к которой добавила подпись: «Мы поддерживали „Челси“, как могли. Но после этого фото охрана стадиона попросила меня застегнуть куртку».

Охрана стадиона отчитала российскую болельщицу «Челси» за откровенный наряд

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:43, ред.
Троих охранников вырвало...один ослеп....остальные у психолога....
Им на работе обещали только голых мужиков лицезреть и обыскивать....
А тут такое...
Одному говорят неожиданно понравилась болельщица....но его с позором сразу выгнали....по статье...с клеймом "гетеросексуал".....
Теперь там работу ни за что не найдёт....
Брулин
Брулин
вчера в 18:30
Скоро узнаем новую жертву типа нападающего из Манчестера Юнайтед.Она наверняка уже кого то выбрала
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:00
нормальный наряд,не голая же!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:31
КАк сиськи покажет,так "олени" продувают,сисьтематически.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ p9rn6qbm4zuj (раскрыть)
вчера в 17:07
Тама скорее двоих пристарелых глориков кондратий хватит, нежели деваха простудится - они уже мячей почти месяц не видели, а тут сразу 2 мощных каких
alexgurzan
alexgurzan ответ p9rn6qbm4zuj (раскрыть)
вчера в 16:56
.
p9rn6qbm4zuj
p9rn6qbm4zuj
вчера в 16:54
Мария Лиман просто не поняла.
Охрана глядя как одеты все вокруг, просто пожалели девочку, что бы та не простыла и попросили застегнуть куртку.
Надо по погоде одеваться девочка.
А охране респект, что за здоровья болельщиков переживают.
Loko57
Loko57
вчера в 16:28
На хорватку с ЧМ никто не наезжал)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:56
То что нужно сейчас нужно болельщикам Челси
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:54
Если бы, какой-нибудь заднеприводный так вышел наверно и носом не повели).
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:43
Зато сразу с двумя папиками 🤣🤣🤣
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:42
А лысому и смешливому понравилась...)))
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 15:37
Застегнуть куртку?... Просить надо снять, чтоб не вспотела.. Хе..
Ванечка
Ванечка
вчера в 15:34
Можно было бы вообще без белья сфоткаться... что уж там мелочиться...
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