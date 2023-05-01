Охрана стадиона отчитала российскую болельщицу «Челси» за откровенный наряд

Звезда Playboy и болельщица «Челси» Мария Лиман пришла поддержать «синих» в матче 33-го тура Английской Премьер-Лиги против «Брентфорда» (0:2).
Российская модель выложила в соцсетях фотографию с фанатами лондонского клуба, к которой добавила подпись: «Мы поддерживали „Челси“, как могли. Но после этого фото охрана стадиона попросила меня застегнуть куртку».
Охрана глядя как одеты все вокруг, просто пожалели девочку, что бы та не простыла и попросили застегнуть куртку.
Надо по погоде одеваться девочка.
А охране респект, что за здоровья болельщиков переживают.
Охрана глядя как одеты все вокруг, просто пожалели девочку, что бы та не простыла и попросили застегнуть куртку.
Надо по погоде одеваться девочка.
А охране респект, что за здоровья болельщиков переживают.