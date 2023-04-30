Бабаев высказался о влиянии Fan ID на футбольные клубы Премьер-Лиги

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о влиянии Fan ID на бюджет футбольных клубов РПЛ.
Сколько ЦСКА теряет из-за Fan ID? Очевидно, что много. Как и все.
Ранее в Госдуме отреагировали на предложения АСИ по поправкам в закон о Fan ID.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о влиянии Fan ID на бюджет футбольных клубов РПЛ.
Сколько ЦСКА теряет из-за Fan ID? Очевидно, что много. Как и все.
Ранее в Госдуме отреагировали на предложения АСИ по поправкам в закон о Fan ID.
Но, и это не главное. Футбольные фанаты стали удобной средой для радикальной оппозиции. Главное - поставить их на учёт и контролировать. Поскольку фанатское движение возникает на почве общего движение болельщиков, то и контролировать придётся всё сообщество болельщиков.
Но, и это не главное. Футбольные фанаты стали удобной средой для радикальной оппозиции. Главное - поставить их на учёт и контролировать. Поскольку фанатское движение возникает на почве общего движение болельщиков, то и контролировать придётся всё сообщество болельщиков.
Футбол для зрителей, а не против них.
Футбол для зрителей, а не против них.