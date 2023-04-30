Бабаев высказался о влиянии Fan ID на футбольные клубы Премьер-Лиги

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вчера, 13:36

Генеральный директор ЦСКА высказался о влиянии Fan ID на бюджет футбольных клубов РПЛ .

Сколько ЦСКА теряет из-за Fan ID? Очевидно, что много. Как и все.

Ранее в Госдуме отреагировали на предложения АСИ по поправкам в закон о Fan ID.