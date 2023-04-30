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ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023Fan ID

Бабаев высказался о влиянии Fan ID на футбольные клубы Премьер-Лиги

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Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:53
Выйдет "Балтика" в РПЛ-оформлю фанку без проблем. Невелика сложность даже для меня,при моей ограниченной компьютерной грамотности.Не выйдет-она мне не нужна. Остальное всё-от лукавого.
pomor45
pomor45 ответ sqk342ewdajd (раскрыть)
вчера в 18:37
Fan ID - это Фан уйди, а Кузьмич зайди. Сделали всё, чтобы Фан вытеснил Кузьмича со стадиона и превратил стадион в зону, свободную от закона. Фана поместили в отгороженный загон - не помогло. Теперь требуются радикальные, хирургические, меры. За всё надо платить. Убытки - это плата за возвращение закона на стадион.
Но, и это не главное. Футбольные фанаты стали удобной средой для радикальной оппозиции. Главное - поставить их на учёт и контролировать. Поскольку фанатское движение возникает на почве общего движение болельщиков, то и контролировать придётся всё сообщество болельщиков.
pomor45
pomor45 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:06
Никогда футбол не был для зрителей и не будет.
Брулин
Брулин
вчера в 15:05
Fan ID - это форменное издевательство над командами, футболом и его болельщиками
Сп62
Сп62 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 14:37
А кто думает о зрителях? Сейчас принято думать о себе.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 14:16, ред.
Долой всё, что мешает нормальной посещаемости стадионов.
Футбол для зрителей, а не против них.
drug01
drug01
вчера в 14:08
Ждём весомых поправок
sqk342ewdajd
sqk342ewdajd
вчера в 14:06
Фанайди страшнее всякого Бабая
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