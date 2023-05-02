Зрители матча женского чемпионата Англии получат бесплатные хот-доги .

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вчера, 21:45

Каждый болельщик, посетивший матч женской Суперлиги между «Челси» и «Ливерпулем», получит по бесплатному хот-догу.

Такую меру «синие» приняли из-за того, что ранее эту игру пришлось перенести по причине замерзшего поля. Поединок транслировали в прямом эфире, но уже через 6 минут после начала он был прерван. Тренер лондонцев Эмма Хейс дала комментарий по теме: