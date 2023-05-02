Зрители матча женского чемпионата Англии получат бесплатные хот-доги .

Каждый болельщик, посетивший матч женской Суперлиги между «Челси» и «Ливерпулем», получит по бесплатному хот-догу.
Такую меру «синие» приняли из-за того, что ранее эту игру пришлось перенести по причине замерзшего поля. Поединок транслировали в прямом эфире, но уже через 6 минут после начала он был прерван. Тренер лондонцев Эмма Хейс дала комментарий по теме:
До этого не должно было дойти. Клуб извлек из этого много уроков. Тем не менее, каждому, кто придет завтра, мы предлагаем хот-дог. Я знаю, что это немного, но это небольшой жест признательности болельщикам, которые пришли в тот день.
Подробнее: За два часа до начала матча !))
Подробнее: За два часа до начала матча !))