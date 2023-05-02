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Зрители матча женского чемпионата Англии получат бесплатные хот-доги

вчера, 21:45

Каждый болельщик, посетивший матч женской Суперлиги между «Челси» и «Ливерпулем», получит по бесплатному хот-догу.

Такую меру «синие» приняли из-за того, что ранее эту игру пришлось перенести по причине замерзшего поля. Поединок транслировали в прямом эфире, но уже через 6 минут после начала он был прерван. Тренер лондонцев Эмма Хейс дала комментарий по теме:

До этого не должно было дойти. Клуб извлек из этого много уроков. Тем не менее, каждому, кто придет завтра, мы предлагаем хот-дог. Я знаю, что это немного, но это небольшой жест признательности болельщикам, которые пришли в тот день.

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Перевод с goal.com
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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:32
Стоимость хот-дога уже включена в стоимость билета.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:55
Зрители матча женского чемпионата Англии получат бесплатные хот-доги .

Подробнее: За два часа до начала матча !))
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:01
Убогие слабаки...А покойный Жирик обещал каждой бабе по мужику,а каждому мужику по бутылке водки.
Гость
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