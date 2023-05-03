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Рио Фердинанда ввели в Зал славы АПЛ

сегодня, 13:52

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд стал членом Зала славы Английской Премьер-Лиги.

Экс-футболиста выбрали из 15 кандидатов путём голосования болельщиков.

На счету Фердинанда 504 матча в АПЛ. Игрок выступал также за «Вест Хэм», «Лидс» и КПР. В составе сборной Англии Рио провёл 81 игру.

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Все комментарии
bkzeb6vmq6rd
bkzeb6vmq6rd
сегодня в 18:12
Рио Фердинанд пришёл уже в великий Манчестер Юнайтед сэра Алекса.
В 2002 году его трансфер стал самым дорогим в истории британского футбола, а Рио стал самым дорогим защитником в мире. Сэр Алекс просто так деньгами не раскидывался и знал за кого и сколько отдавать и не пожалел об этом.
Рио Фердинанд стал легендой клуба вместе с ним выиграв всевозможные турниры: АПЛ 6 раз, кубок 2 раза, суперкубка Англии 4 раза, ЛЧ и КЧМ.

Рио Фердинанд стал легендой английского футбола и МЮ и в 2016 году введён в зал славы английского футбола, а в 2022 году награжден Орденом Британской империи за заслуги перед футболом и благотворительность и вот теперь зал славы АПЛ.
Думаю, что никто не поспорит с этим справедливым решением.
Baggio R.
Baggio R. ответ SHEARER (раскрыть)
сегодня в 15:16
Так Зал славы АПЛ основали только в 2021 году. Ничего странного нет.
SHEARER
SHEARER
сегодня в 14:44
Странно, что только в ввели.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:23
Вполне достойный кандидат. 504 матча не хухры-мухры...
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 14:21
Заслуженно, 6 раз АПЛ брал
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