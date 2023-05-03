Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2022/2023

«Интер» разгромил «Верону», в матче 6 голов

вчера, 23:55
ВеронаЛоготип футбольный клуб Верона0 : 6Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Верона» крупно проиграла «Интеру» в матче 33-го тура Серии А (0:6).

Адольфо Гайч автоголом открыл счет на 31-й минуте. Хакан Чалханоглу на 36-й удвоил преимущество команды. Эдин Джеко на 37-й забил третий мяч коллектива. На 55-й минуте Лаутаро Мартинес также отличился. Джеко на 61-й оформил дубль, у Мартинеса это получилось на 90+2-й.

После игры «Верона» занимает 18-ю строчку (27 баллов), «Интер» идет на 4-м месте (60 очков).

Ранее в туре «Ювентус» переиграл «Лечче».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дубль Гризманна помог «Атлетико» разгромить «Кадис»
Сегодня, 01:05
«Манчестер Сити» крупно обыграл «Вест Хэм»
Сегодня, 00:46
Гол Салаха помог «Ливерпулю» переиграть «Фулхэм»
Сегодня, 00:40
«Милан» избежал поражения в матче с «Кремонезе»
Сегодня, 00:26
«Монца» и «Рома» победителя не выявили
Сегодня, 00:16
«Лацио» переиграл «Сассуоло»
Сегодня, 00:09
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:00
Верона решила не тратить зря силы на Интер. Будут более важные матчи.
7qxeyfcp7qqm
7qxeyfcp7qqm
сегодня в 03:11
Заголовок нужен такой

Адольфо Гайч помог Интеру разгромить Верону.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 02:46
Проснулся под конец сезона Интер, надеемся обороты не сбавит
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:01
Вот это конечно мощно.
KnowSoccer
KnowSoccer
сегодня в 00:36
Наконец-то голеадор из ЦСКА начал забивать!
drug01
drug01
сегодня в 00:06
Так крупно Интер не играл давно!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 