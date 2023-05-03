«Интер» разгромил «Верону», в матче 6 голов

1683147322

вчера, 23:55

«Верона» крупно проиграла «Интеру» в матче 33-го тура Серии А (0:6).

Адольфо Гайч автоголом открыл счет на 31-й минуте. Хакан Чалханоглу на 36-й удвоил преимущество команды. Эдин Джеко на 37-й забил третий мяч коллектива. На 55-й минуте Лаутаро Мартинес также отличился. Джеко на 61-й оформил дубль, у Мартинеса это получилось на 90+2-й.

После игры «Верона» занимает 18-ю строчку (27 баллов), «Интер» идет на 4-м месте (60 очков).

Ранее в туре «Ювентус» переиграл «Лечче».