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«Ференцварош» Черчесова второй год подряд выиграл чемпионат Венгрии

вчера, 22:02

«Ференцварош», который тренирует Станислав Черчесов, досрочно стал чемпионом Венгрии.

Это случилось, когда «Кечкемет» проиграл «Гонведу» (0:1) в сегодняшнем матче 30-го тура.

Таким образом, «Ференцварош» под руководством российского специалиста во второй раз подряд выиграл чемпионский титул в Венгрии.

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Все комментарии
za79b8v9nj8t
za79b8v9nj8t
сегодня в 06:17
Чемпионство с дополнительными трудностями в виде упрямого барана вместо тренера вдвойне ценно для Ференцвароша, это всё равно что с включенным ручником авторалли выиграть
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:41
Хоть и был провал с большим количеством матчей без побед, но даже это не помешало чемпионству, слишком большой был задел.
c8v2pnwa8kwk
c8v2pnwa8kwk
сегодня в 03:43
У Москвы с Орбаном связь через Черчесова.
Стаса с очередным званием!!!
ОПС
ОПС
сегодня в 02:38
Выиграл - молодец. Если останется еще на год, два, то снова выиграет. Скучно ему , наверное, будет.
drug01
drug01
сегодня в 00:05
Порадовал результатом и главное спокойствием....
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:43
Мои поздравления болельщикам Ференцвароша и конечно же главного тренера Станислава Черчесова с Чемпионством !
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:26
Поздравляем Черчесова с выигрышем чемпионата Венгрии.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:05
Сильнее Семака и Карпина.
Слуцкий не обсуждается
lotsman
lotsman
вчера в 23:03
Молодец Черчесов. нашёл свою колею.
протон
протон
вчера в 22:35
А "полевой командир"-то еще могёт! И пусть сколько угодно говорят, что чемпионат Венгрии - это далеко не топ.
Все адекватные болельщики рады за Саламыча, он большой молодец.
Отличный результат. Черчесов сейчас один из тех, кто олицетворяет Россию в Европе. Как к нему не относись, но он достоин похвалы.
протон
протон
вчера в 22:33
Красавчик, что тут скажешь :)
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:32, ред.
Можно поздравить болельщиков футбольного клуба Ференцварош с досрочной победой в чемпионате Венгрии, а за одно порадоваться за нашего тренера, приведшего эту команду ко второму подряд золоту в национальном первенстве.
Можно так же вспомнить, что в Лиге Европы клуб Черчесова в этом сезоне занял первое место на групповой стадии, оставив позади себя чемпионов Сербии, Турции и по дополнительным показателям призёра Франции. Может пришла пора Станиславу Саламовичу попробовать себя в качестве Главного тренера команды из более статусного чемпионата, Пусть не ТОП-5, но например Австрии. Язык этой страны он мало-мальски знает, да и рейтинг этого чемпионата повыше чем той же Венгрии. А там, как знать, может и выше пойдёт. Болейте за своих, а не против чужих!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:20
Ференцварош выиграл бы с любым тренером, там конкуренции нет !
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