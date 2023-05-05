«Ференцварош» Черчесова второй год подряд выиграл чемпионат Венгрии

«Ференцварош», который тренирует Станислав Черчесов, досрочно стал чемпионом Венгрии.
Это случилось, когда «Кечкемет» проиграл «Гонведу» (0:1) в сегодняшнем матче 30-го тура.
Таким образом, «Ференцварош» под руководством российского специалиста во второй раз подряд выиграл чемпионский титул в Венгрии.
Стаса с очередным званием!!!
Стаса с очередным званием!!!
Слуцкий не обсуждается
Слуцкий не обсуждается
Все адекватные болельщики рады за Саламыча, он большой молодец.
Отличный результат. Черчесов сейчас один из тех, кто олицетворяет Россию в Европе. Как к нему не относись, но он достоин похвалы.
Все адекватные болельщики рады за Саламыча, он большой молодец.
Отличный результат. Черчесов сейчас один из тех, кто олицетворяет Россию в Европе. Как к нему не относись, но он достоин похвалы.
Можно так же вспомнить, что в Лиге Европы клуб Черчесова в этом сезоне занял первое место на групповой стадии, оставив позади себя чемпионов Сербии, Турции и по дополнительным показателям призёра Франции. Может пришла пора Станиславу Саламовичу попробовать себя в качестве Главного тренера команды из более статусного чемпионата, Пусть не ТОП-5, но например Австрии. Язык этой страны он мало-мальски знает, да и рейтинг этого чемпионата повыше чем той же Венгрии. А там, как знать, может и выше пойдёт. Болейте за своих, а не против чужих!
Можно так же вспомнить, что в Лиге Европы клуб Черчесова в этом сезоне занял первое место на групповой стадии, оставив позади себя чемпионов Сербии, Турции и по дополнительным показателям призёра Франции. Может пришла пора Станиславу Саламовичу попробовать себя в качестве Главного тренера команды из более статусного чемпионата, Пусть не ТОП-5, но например Австрии. Язык этой страны он мало-мальски знает, да и рейтинг этого чемпионата повыше чем той же Венгрии. А там, как знать, может и выше пойдёт. Болейте за своих, а не против чужих!