«Ференцварош» Черчесова второй год подряд выиграл чемпионат Венгрии

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вчера, 22:02

«Ференцварош», который тренирует , досрочно стал чемпионом Венгрии.

Это случилось, когда «Кечкемет» проиграл «Гонведу» (0:1) в сегодняшнем матче 30-го тура.

Таким образом, «Ференцварош» под руководством российского специалиста во второй раз подряд выиграл чемпионский титул в Венгрии.