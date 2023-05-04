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Назван лучший игрок «Спартака» по итогам апреля

вчера, 19:55

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что нападающий Александр Соболев признан лучшим игроком клуба по итогам апреля.

За форварда проголосовали 55% болельщиков. В прошлом месяце Соболев забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

Назван лучший игрок «Спартака» по итогам апреля

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ sova147 (раскрыть)
вчера в 22:19, ред.
Хороший вопрос.
Мну думает как и Вы - Кейта Бальде!)
Обоснования:
1. Уралу - 1 с игры.
2. Динамо - 1 с игры.
3. Торпедо - 1 с игры.

Соболев...
Да забил 5 голов, два из них с пенальти!
Плюс Автогол с милиционэрами) и... 3:3...
И на него пашет вся команда, а Кельта даже полностью не играет таймы...
Гол Ростову в суматохе...
По мне лучший Кейта Бальде
andromend
andromend
вчера в 21:54
По другому и не могло быть.Соболев есть типичный представитель нынешнего Спартака.Прям, его олицетворение.Он,да еще одна домашняя хозяйка .
sova147
sova147 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:53
А твой голос за кого?
ABir
ABir
вчера в 21:37
Наверное да, остальные выглядели похуже
Сп62
Сп62
вчера в 21:30
Я поддерживаю. В отсутствие Квинси Соболь лучший.
ssspartak
ssspartak
вчера в 21:20
Лучший из худших. Чтож, так сложились звезды.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:48
Голос народа надо учесть!
морозз
морозз
вчера в 20:35
Наш спартаковский супер дельфин, выбор лучшего в Спартаке очевиден!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:58
Опять эта деревяха, Зюба 2!
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