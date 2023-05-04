Назван лучший игрок «Спартака» по итогам апреля

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что нападающий Александр Соболев признан лучшим игроком клуба по итогам апреля.
За форварда проголосовали 55% болельщиков. В прошлом месяце Соболев забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.
Пресс-служба «Спартака» сообщает, что нападающий Александр Соболев признан лучшим игроком клуба по итогам апреля.
За форварда проголосовали 55% болельщиков. В прошлом месяце Соболев забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.
Мну думает как и Вы - Кейта Бальде!)
Обоснования:
1. Уралу - 1 с игры.
2. Динамо - 1 с игры.
3. Торпедо - 1 с игры.
Соболев...
Да забил 5 голов, два из них с пенальти!
Плюс Автогол с милиционэрами) и... 3:3...
И на него пашет вся команда, а Кельта даже полностью не играет таймы...
Гол Ростову в суматохе...
По мне лучший Кейта Бальде
Мну думает как и Вы - Кейта Бальде!)
Обоснования:
1. Уралу - 1 с игры.
2. Динамо - 1 с игры.
3. Торпедо - 1 с игры.
Соболев...
Да забил 5 голов, два из них с пенальти!
Плюс Автогол с милиционэрами) и... 3:3...
И на него пашет вся команда, а Кельта даже полностью не играет таймы...
Гол Ростову в суматохе...
По мне лучший Кейта Бальде