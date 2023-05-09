Игнатьев прокомментировал интерес со стороны израильского клуба

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев высказался по поводу информации об интересе со стороны «Хапоэля» из Беэр-Шевы.
Интерес «Хапоэля»? Всё узнаете летом, когда откроется трансферное окно. Общался ли я с израильским клубом? Я вообще ни с кем об этом не разговариваю, всем занимаются мои представители. Мое дело — тренироваться и играть в футбол.
Если и есть какие то предложение, то они уж точно рассматриваются за закрытыми дверями.
У Ивана Игнатьева контракт с Локо да конца сезона.
Сам Иван говорит, что хочет играть, тогда продлять контракт с Локо не имеет смысла, а скорее всего это Локо не продлит с ним контракт.
Сейчас в Локо очень мощное нападение и Игнатьеву попросту нет места, а если Локо ещё усилиться, то вообще зачем он нужен.
Так, что агенты Игнатьева сейчас подыскивают клуб, ну и почему бы не попробовать себя в иностранном чемпионате. На топ-5 он не тянет, а вот в Израиль можно съездить.
Если и есть какие то предложение, то они уж точно рассматриваются за закрытыми дверями.
У Ивана Игнатьева контракт с Локо да конца сезона.
Сам Иван говорит, что хочет играть, тогда продлять контракт с Локо не имеет смысла, а скорее всего это Локо не продлит с ним контракт.
Сейчас в Локо очень мощное нападение и Игнатьеву попросту нет места, а если Локо ещё усилиться, то вообще зачем он нужен.
Так, что агенты Игнатьева сейчас подыскивают клуб, ну и почему бы не попробовать себя в иностранном чемпионате. На топ-5 он не тянет, а вот в Израиль можно съездить.