Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Игнатьев прокомментировал интерес со стороны израильского клуба

вчера, 11:26

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев высказался по поводу информации об интересе со стороны «Хапоэля» из Беэр-Шевы.

Интерес «Хапоэля»? Всё узнаете летом, когда откроется трансферное окно. Общался ли я с израильским клубом? Я вообще ни с кем об этом не разговариваю, всем занимаются мои представители. Мое дело — тренироваться и играть в футбол.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сафонов готов рассмотреть возможные предложения от клубов из Европы
Сегодня, 11:03
У Малкома, Клаудиньо и Мантуана нет предложений из-за границы
Вчера, 15:28
«Локомотив» хочет сохранить Изидора
Вчера, 00:54
В «Локомотиве» высказались о будущем Педринью
08 мая
СлухиВратарь «Пари НН» продолжит карьеру в «Зените»
08 мая
СлухиПарагвайский хавбек «Расинга» просит у «Спартака» слишком высокую зарплату
08 мая
Сортировать
Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 14:19
.
84dyedeskpnh
84dyedeskpnh
вчера в 14:18
Пора отращивать пейсы))
rj3tgvrc3mpr
rj3tgvrc3mpr
вчера в 13:46
Смысл сейчас обо всём говорить, тем более журналюгам, для которых главное, что-нибудь написать, а правда это или нет не имеет смысла.

Если и есть какие то предложение, то они уж точно рассматриваются за закрытыми дверями.
У Ивана Игнатьева контракт с Локо да конца сезона.
Сам Иван говорит, что хочет играть, тогда продлять контракт с Локо не имеет смысла, а скорее всего это Локо не продлит с ним контракт.
Сейчас в Локо очень мощное нападение и Игнатьеву попросту нет места, а если Локо ещё усилиться, то вообще зачем он нужен.
Так, что агенты Игнатьева сейчас подыскивают клуб, ну и почему бы не попробовать себя в иностранном чемпионате. На топ-5 он не тянет, а вот в Израиль можно съездить.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:46
Иван ; - "Всё узнаете летом, а пока я не с кем о этом не разговариваю, потому что только, только начал учить иврит"...)))
uzkmj3363qtr
uzkmj3363qtr
вчера в 11:36
По-моему карьера в Локо престижней чем в Израиле
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 