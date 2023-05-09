Игнатьев прокомментировал интерес со стороны израильского клуба

Нападающий «Локомотива» высказался по поводу информации об интересе со стороны «Хапоэля» из Беэр-Шевы.

Интерес «Хапоэля»? Всё узнаете летом, когда откроется трансферное окно. Общался ли я с израильским клубом? Я вообще ни с кем об этом не разговариваю, всем занимаются мои представители. Мое дело — тренироваться и играть в футбол.