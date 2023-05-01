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Галактионов рассказал, когда Пиняев восстановится после травмы

вчера, 13:55

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, когда полузащитник Сергей Пиняев восстановится после травмы.

Даем Пиняеву полностью восстановиться для того, чтобы он вошел и уже безболезненно готовился к следующей игре.

Будет ли он готов к матчу против «Сочи»? Будем надеяться. Самое главное, мы точно не форсируем его уровень готовности, чтобы он полноценно вошел в общую группу.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:59, ред.
Галактионов не рассказал...
hаrut
hаrut
вчера в 14:34
Главное не форсировать события.... нужно до конца восстановиться
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 14:12
Т.е. 31 мая игра идёт как в обычной группе, с выбором кэфа?

Благодарю всех за помощь, разобрался...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 14:03
Прошу прощения за путаницу, исправил свой комментарий.
shlomo
shlomo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 14:03
Если правила не изменились, то руководствуйтесь моим ответом... а если изменились, то ... администрация пусть меня поправит.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ 2588rrped8y3 (раскрыть)
вчера в 13:59
Это две разные группы.
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:58
Дайте ему полностью восстановиться, не нужно торопиться, чтобы результат потом показал.
2588rrped8y3
2588rrped8y3 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 13:58
А группа точный счёт это разве не группа без призов?
Или это две разные группы?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:57
Кандауров. А вот и третий травмированный про которого я забыл. Я вспомнил и ответил. Теперь ответь мне. Так, кто же все таки травмировал Щетинина?).
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