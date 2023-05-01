Галактионов рассказал, когда Пиняев восстановится после травмы

Главный тренер «Локомотива» рассказал, когда полузащитник восстановится после травмы.

Даем Пиняеву полностью восстановиться для того, чтобы он вошел и уже безболезненно готовился к следующей игре.

Будет ли он готов к матчу против «Сочи»? Будем надеяться. Самое главное, мы точно не форсируем его уровень готовности, чтобы он полноценно вошел в общую группу.