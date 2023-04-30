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Один из лидеров «Ахмата» получил травму колена в матче с ЦСКА

вчера, 19:41
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев получил травму колена в матче 25-го тура РПЛ с ЦСКА.

В клубе сообщают, что в понедельник футболист пройдёт МРТ. Точный диагноз станет известен после обследования.

23-летний хавбек в текущем сезоне провёл за грозненцев 28 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 05:05, ред.
Кандаур. Так всё же чья работа травмы Щетинина? Или, главное, что-нибудь отписать?).
Внимательно читай пост. Травмы нанесены "пару, тройку туров назад". Теперь вспомни в каком туре Газинский получил травму плеча от вашей легенды, брызгавшей слюней на Веллитона и угрожавшего ему. Ваша легенда даже не подошла к краснодарцу, проигнарировав и не соизволила извиниться. Видимо корона давит голову "лючшего".
Третьего действительно не помню. Надо видимо отдельно сортировать мух от котлет(образно), для тех, кто отправляет в игнор, ставит Дизы, а потом из-за кустов).
Копать, поднимать материал с телефона мне в тягость и глаза, в силу возраста, не дадут. А ты все таки вспомни, кто же нанес травму Щетинина, тем более событие свежо, как утренний ветер после дождя). ОК?!).
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 20:08
Да,в Ахмате очень много травмировались и все с основы,напасть какая та.,а еще 5 игр.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:08
Сергеевич 1. А это чья работа?
Полузащитник «Ростова» Щетинин получил сотрясение мозга
Кстати Газинский получил травму очень давно в игре Урал-Спартак.
А как вспомнишь третьего, постарайся вспомнить и 4-го и 5-го. Ок?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:56
Третья травма от коней: Газинский, Садулаев и третий.. не помню уже. И это за пару, тройку туров. Идут напролом.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:43, ред.
Очень качественный для Ахмата футболист. Здоровья.
Гость
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