Один из лидеров «Ахмата» получил травму колена в матче с ЦСКА

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев получил травму колена в матче 25-го тура РПЛ с ЦСКА.
В клубе сообщают, что в понедельник футболист пройдёт МРТ. Точный диагноз станет известен после обследования.
23-летний хавбек в текущем сезоне провёл за грозненцев 28 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.
Внимательно читай пост. Травмы нанесены "пару, тройку туров назад". Теперь вспомни в каком туре Газинский получил травму плеча от вашей легенды, брызгавшей слюней на Веллитона и угрожавшего ему. Ваша легенда даже не подошла к краснодарцу, проигнарировав и не соизволила извиниться. Видимо корона давит голову "лючшего".
Третьего действительно не помню. Надо видимо отдельно сортировать мух от котлет(образно), для тех, кто отправляет в игнор, ставит Дизы, а потом из-за кустов).
Копать, поднимать материал с телефона мне в тягость и глаза, в силу возраста, не дадут. А ты все таки вспомни, кто же нанес травму Щетинина, тем более событие свежо, как утренний ветер после дождя). ОК?!).
Внимательно читай пост. Травмы нанесены "пару, тройку туров назад". Теперь вспомни в каком туре Газинский получил травму плеча от вашей легенды, брызгавшей слюней на Веллитона и угрожавшего ему. Ваша легенда даже не подошла к краснодарцу, проигнарировав и не соизволила извиниться. Видимо корона давит голову "лючшего".
Третьего действительно не помню. Надо видимо отдельно сортировать мух от котлет(образно), для тех, кто отправляет в игнор, ставит Дизы, а потом из-за кустов).
Копать, поднимать материал с телефона мне в тягость и глаза, в силу возраста, не дадут. А ты все таки вспомни, кто же нанес травму Щетинина, тем более событие свежо, как утренний ветер после дождя). ОК?!).
Полузащитник «Ростова» Щетинин получил сотрясение мозга
Кстати Газинский получил травму очень давно в игре Урал-Спартак.
А как вспомнишь третьего, постарайся вспомнить и 4-го и 5-го. Ок?
Полузащитник «Ростова» Щетинин получил сотрясение мозга
Кстати Газинский получил травму очень давно в игре Урал-Спартак.
А как вспомнишь третьего, постарайся вспомнить и 4-го и 5-го. Ок?