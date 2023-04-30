Один из лидеров «Ахмата» получил травму колена в матче с ЦСКА

1682872899

вчера, 19:41

Полузащитник «Ахмата» получил травму колена в матче 25-го тура РПЛ с ЦСКА .

В клубе сообщают, что в понедельник футболист пройдёт МРТ . Точный диагноз станет известен после обследования.

23-летний хавбек в текущем сезоне провёл за грозненцев 28 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.