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Игрок «Торпедо» рассказал, почему его отстранили от основного состава

вчера, 15:37

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов сообщил о причинах отстранения от основного состава клуба.

Ранее Кутепова, капитана «чёрно-белых» Равиля Нетфуллина, а также защитника Юрия Журавлёва привлекли к тренировкам с молодёжной командой.

Конкретных претензий в мой адрес не было. В связи с тем, что мой контракт заканчивается летом, тренер не видит смысла нам дальше сотрудничать. Никаких вопросов по тренировкам или дисциплине у него не возникало.

В этот же день мы пообщались с Ярославом Олеговичем (Савиным). Были вместе с Нетфуллиным, обрисовали президенту ситуацию. В тот же вечер я получил официальное письмо о привлечении к тренировкам молодёжной команды. Мой агент также связывался с Савиным — получил ответ, что это решение тренера и, скорее всего, он его не изменит. Больше разговоров на эту тему не было.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 21:56
Вопрос в том, кто будет наигрывать.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:23
Правильно всё объяснили. Сезон уже не спасти, поэтому нужно наигрывать тех, кто останется в следующем сезоне.
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:50
Кутепову даже в составе Торпедо нет места
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