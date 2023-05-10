Игрок «Торпедо» рассказал, почему его отстранили от основного состава

Защитник «Торпедо» сообщил о причинах отстранения от основного состава клуба.

Ранее Кутепова, капитана «чёрно-белых» , а также защитника привлекли к тренировкам с молодёжной командой.

Конкретных претензий в мой адрес не было. В связи с тем, что мой контракт заканчивается летом, тренер не видит смысла нам дальше сотрудничать. Никаких вопросов по тренировкам или дисциплине у него не возникало.

В этот же день мы пообщались с Ярославом Олеговичем (Савиным). Были вместе с Нетфуллиным, обрисовали президенту ситуацию. В тот же вечер я получил официальное письмо о привлечении к тренировкам молодёжной команды. Мой агент также связывался с Савиным — получил ответ, что это решение тренера и, скорее всего, он его не изменит. Больше разговоров на эту тему не было.