Бускетс, Рамос и Роналду. Магниты для хейтеров среди легенд футбола

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вчера, 15:11

Стоит признать, все вели себя вызывающе.

Серхио Бускетс

Чемпион мира и Европы покидает «Барселону». Нет денег на новый контракт, а Хави пора отвыкать от Серхио в опорной зоне. По продвижению мяча между линиями испанец – один из величайших игроков в истории. Без шуток и преувеличений. Бускетс на пике был магическим. Но раз всегда скандалил, симулировал и провоцировал, то у него хватает хейтеров. Количественно их больше, чем у Месси, хотя Лионель намного знаменитее. Но аргентинца в список не включаем. Месси мягче, он извинился за недавний прокол на камеру, даже пиджак надел. Просил понять и простить. Бускетс не извиняется, он из другой категории – прирожденных провокаторов.

Криштиану Роналду

Разница между Роналду и другими в списке простая. Кроме хейтеров, у него также десятки миллионов фанатов. Может, даже сотни. Конечно, адекватные поклонники футбольного таланта Криштиану не ввязываются в пустые споры, зато признают, что их кумир обычный миллиардер. Бывает несносным и капризным. Не всегда хорошо себя ведет. Устал от внимания, но одновременно нуждается в нем. Проще говоря, Роналду нужен психолог. Патологически себя любит, ему тяжело сохранять нормальность без ревизии специалиста. Как и ожидали, в Саудовской Аравии скандальных эпизодов стало больше. Там Роналду себя не сдерживает, как в Италии и Англии на виду у спонсоров.

Луис Суарес

У многих зуб на Суареса, поскольку свои клыки подальше от соперников не держал. Кроме укусов, запомнился целым спектром грязных провокаций. Как часто бывает у хулиганов, часть действий объяснял тем, что его самого обидели. Но Суарес – классический провокатор, который готов сигнализировать арбитру об игре рукой в штрафной площади, даже когда мяч отразил голкипер. А вот сам против Ганы явно сыграл руками, чтобы команда могла пройти дальше на ЧМ . Суарес не изменится, такой человек. При этом как друг, отец и муж может быть замечательным, если работает по методу Гаттузо – оставляет весь негатив и злость на поле.

Пепе

С 18 лет живет в Португалии, стал легендой тамошней сборной. Чемпион Европы. Многократный победитель ЛЧ . До сих пор играет в футбол, хотя Кеплеру сорок лет. Большой защитник, но в этом списке нет слабых футболистов. И нет однозначных персон. Вряд ли Пепе такой спесивый за пределами поля, как в играх. Он не как Балотелли, карьеру которого похоронил эгоизм. Но португалец срывался. И соперников ногами бил, и провоцировал. У Пепе было много хейтеров. Отметим, что здесь много людей из «Реала» и «Барселоны» — футбольная ненависть в двадцать первом веке часто рождалась в Эль Класико.

Златан Ибрагимович

Ибрагимович в последнее время не может играть из-за травм, но делает традиционные заявления, злящие хейтеров. Его заносчивость словно самозащита. Видать, тяжелое было детство, раз до сих пор включает «крутого парня». Рядом с хейтерами есть фанаты шутника Златана, но персона неоднозначная. И легенда футбола, достаточно посмотреть на результативность. Ибрагимович в топ-30 по голам за всю историю, четвертый после Роналду, Месси и Левандовского среди действующих игроков. Чем отличается от других в списке? Его заявления порой явно ради поддержания образа, у других такой самоиронии нет.

Неймар

Остальные хулиганы агрессивные, доминантные. Неймар плачет и жалуется, а в мире мужчин это повод напасть. Вот только бразилец не просто эмоциональный, что нормально, он капризный. Не задумывается над словами и поступками. Увидел демонстрацию у своих ворот со стороны фанатов ПСЖ , которые устали ждать чуда от человека, пропускающего половину матчей. Неймар любит развлечения и роскошь. Надеемся, хотя бы появление второго ребенка немного остепенит. Ведь первому сыну он как старший брат – вместе играют и веселятся, а биологическую мать парню не показывают.

Серхио Рамос

Сережа молодец в футболе. Легенда. Спортсмен, чьей физической подготовке можно завидовать. Выиграл с «Реалом» и сборной Испании все. И одновременно провокатор с длинным языком, грязными приемами на поле и без грамма сожаления о своем поведении и поступках. Многочисленные красные карточки показывают, что Рамос идет до конца, когда хочет навредить сопернику. Слезы Салаха и боль Кариуса его не разжалобили. Рамос – сложный человек, вне поля у него тоже хватало конфликтов. С другой стороны, с Пике и Месси, хотя они ссорились с Серхио на поле, за его пределами поладили. Вот только это не история давней дружбы Касильяса и Пуйоля, которые прошлой осенью удивили весь мир странной шуткой о каминг-ауте. Люди поверили, пришлось объясняться и извиняться – Икера достали слухи о романах после развода, а Карлес ему подыграл.

А вот с представителями этого списка шутки плохи. Роналду, Рамос, Ибрагимович и Бускетс – классические футбольные провокаторы. Зато все в списке реализовали футбольный потенциал, что бывает у людей с таким характером не всегда. Возможно, лишь Неймар недобрал, учитывая талант, но он – лучший снайпер сборной Бразилии в ее истории. Это не жизни хулиганов, которые из-за дурного нрава и постоянных выходок не состоялись в профессии. Эти всюду успели, в том числе собрать армии хейтеров. Но, признаться, ни один футболист не вызывает особого раздражения. Не говоря о ненависти. Во всех случаях просто констатация жизненного правила, что моральные ограничители нужны человеку всегда. Слепое обожание и огромные деньги кормят эго, а нарциссизм отталкивает. Да и на поле коллекционер титулов Бускетс выбирает одну линию поведения, а в жизни может вести себя адекватно и вежливо. Спорт и азарт раскрывают с неожиданной, не всегда лицеприятной стороны. А у вас есть футболисты, которые вызывают раздражение?