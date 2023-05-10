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Отец Холанда рассказал, почему его вывели из ложи стадиона «Реала»

вчера, 13:58
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Альф-Инге Холанд, отец нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, назвал причину, по которой его увели из ложи стадиона «Сантьяго Бернабеу» во время первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:1).

«Реал» был недоволен тем, что мы праздновали гол Кевина Де Брюйне. Кроме того, нам пришлось уйти, потому что болельщики мадридцев были недовольны счётом 1:1.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:40
Конечно нет! Он 100% не прав. Но не думаю, что это все было на ровном месте сделано.
311
311
вчера в 20:26
Это он ещё сюрстремингом не кидался
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 19:51
Там чистая красная . Просто Реал сильно мазолит глаза УЕФА, эта сборище чиновников слишком бесит непокорный Реал с его независимой политекой, который еще и остальных увести может.поэтому Реал не может быть лицом ЛЧ и постояннл еë выигрывать . Поэтому они пойдут на все что бы Реал не выиграл, и голы засчитывают когда мяч в аут уходит и за такие эпезоды никак не наказывают
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 18:24
Допустим, что болельщики дикари. Даже в таком случае, разве он должен был кидаться едой?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 17:52
Не зря Кин ему ноги ломал. Ну видно же, провокатор-неадекват. Ноль уважения.
Кидался арахисом в болельщиков. Показывал им фак кулаком.
Нормальный человек в вип ложе так себя вести не будет.
Нази
Нази
вчера в 16:45
Да ладно. Сын напукал теперь.
Igo0rek
Igo0rek ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 15:48
Учитывая, что это все таки был больше наступ, чем удар, нужно было показывать желтую карточку. Почему судья не обратил внимание на данный эпизод, не понятно.
Igo0rek
Igo0rek ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 15:45
Отец Холанда, сидящий в ВИП ложе, вдруг с ничего начал оскорблять и кидаться едой в ничем неповинных болельщиков? Сам то в это веришь?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 15:23
У отца Эрлинга Холанда случился конфликт с болельщиками «Реала».
Во время первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов между мадридским клубом и «Манчестер Сити» (1:1) Альф-Инге Холанд якобы оскорблял фанатов «сливочных» и бросал в них еду, сообщает Daily Mail со ссылкой на испанского журналиста Иньяки Ангуло.
В итоге сотрудники службы безопасности «Сантьяго Бернабеу» вывели 50-летнего норвежца с ВИП-ложи стадиона.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 15:10
Так все-таки "вывели" или "увели"? А это совсем не одно и тоже... Похоже, "вывели" за неподобающее поведение. От осинки не родятся апельсинки!
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:54
На "Сантьяго Бернабеу"
Холланд оскандалился!
Отмечая гол Реалу,
С эмоциями не справился!))))
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:49
Хватит лапшу на уши сыпать, признайся, что едой просто так кидался.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 14:41
Явно детский лепет
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 14:36
Экс-судья допустил, что игрока «Сити» нужно было удалить в игре с «Реалом».
Эдуардо Итурральде Гонсалес разобрал спорные эпизоды первого полуфинала Лиги чемпионов «Реал Мадрид» – «Манчестер Сити» (1:1).
Главным арбитром матча был португалец Артур Соареш Диаш. Итальянец Массимилиано Иррати отвечал за ВАР.
Бернарду Силва шипами наступил на ногу Эдуардо Камавинга
«Массимилиано Иррати – не тот судья, который любит вмешиваться. Он посчитал, что шипы контактируют с ногой с недостаточной силой, но не помешало бы посмотреть ВАР».
Эрлинг Холанд упал в штрафной после контакта с Даниэлем Карвахалем
«Это не пенальти. Недостаточный контакт для того, чтобы падал игрок ростом 190 сантиметров», – сказал бывший испанский судья.
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Конечно не было довольны счётом 1-1, учитывая вышеизложенное.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:27
Объяснение не очень - напоминает старый анекдот:
Родители спрашивают у воспитателя :
- Почему дети приходя из детского садика ругаются матом?
Воспитатель оправдывается : - Да вот накануне приходили два сантехника и чинили трубы.
Интересуются у сантехников :-Как было дело?
Сантехник объясняет : - Да вот напарник под потолком трубу заваривает, а я его страхую держа за ноги внизу, ну а мне за шиворот горячее желез капает...
Ну я ему и сказал : - Вася ты не прав!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:21
Просто так не выводят
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:20
Ещё один провокатор
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:18
Скромнее нужно вести себя
5zc4b2fmf2te
5zc4b2fmf2te
вчера в 14:16
Взрослый человек подлил масла в огонь
drug01
drug01
вчера в 14:09
Надо видеть самим это и не слушать сплетни
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:05
Врёт. Матерился, поди)))
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