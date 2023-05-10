Отец Холанда рассказал, почему его вывели из ложи стадиона «Реала»

Альф-Инге Холанд, отец нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, назвал причину, по которой его увели из ложи стадиона «Сантьяго Бернабеу» во время первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:1).
«Реал» был недоволен тем, что мы праздновали гол Кевина Де Брюйне. Кроме того, нам пришлось уйти, потому что болельщики мадридцев были недовольны счётом 1:1.
Родители спрашивают у воспитателя :
- Почему дети приходя из детского садика ругаются матом?
Воспитатель оправдывается : - Да вот накануне приходили два сантехника и чинили трубы.
Интересуются у сантехников :-Как было дело?
Сантехник объясняет : - Да вот напарник под потолком трубу заваривает, а я его страхую держа за ноги внизу, ну а мне за шиворот горячее желез капает...
Ну я ему и сказал : - Вася ты не прав!
Родители спрашивают у воспитателя :
- Почему дети приходя из детского садика ругаются матом?
Воспитатель оправдывается : - Да вот накануне приходили два сантехника и чинили трубы.
Интересуются у сантехников :-Как было дело?
Сантехник объясняет : - Да вот напарник под потолком трубу заваривает, а я его страхую держа за ноги внизу, ну а мне за шиворот горячее желез капает...
Ну я ему и сказал : - Вася ты не прав!