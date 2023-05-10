Отец Холанда рассказал, почему его вывели из ложи стадиона «Реала»

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вчера, 13:58

, отец нападающего «Манчестер Сити» , назвал причину, по которой его увели из ложи стадиона «Сантьяго Бернабеу» во время первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:1).