Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Премьер-Лига 2022/2023

Агент Дркушича сообщил, что конфликт игрока с Цаллаговым улажен

вчера, 09:42

Агент Младен Ратковица заявил, что конфликт между полузащитником «Сочи» Ибрагимом Цаллаговым и защитником Ваньей Дркушичем улажен.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Цаллагов был отправлен в дубль после потасовки с партнёром по команде Дркушичем после матча с «Торпедо» (3:1).

После игры возникло небольшое недопонимание, но никакой потасовки или драки не было. И я не думаю, что Цаллагов переведён в дубль из-за ситуации с Ваньей. Это просто решение клуба, но судить не мне. Да, после матча все были на нервах, состоялся разговор и всё. Ничего больше. Это абсолютно нормальная ситуация, когда никто не хочет проигрывать. И этот конфликт уладили сразу же в раздевалке, футболисты пожали друг другу руки, между Цаллаговым и Дркушичем нет никаких проблем.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Интер» впервые обыграл «Милан» в рамках Лиги чемпионов
Сегодня, 00:16
В «Торпедо» заявили, что Савичева не отстраняли от работы с командой
Вчера, 16:59
Игрок «Торпедо» рассказал, почему его отстранили от основного состава
Вчера, 15:37
Бускетс, Рамос и Роналду. Магниты для хейтеров среди легенд футбола
Вчера, 15:11Вадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии1
Отец Холанда рассказал, почему его вывели из ложи стадиона «Реала»
Вчера, 13:58
СлухиКлотет отстранил своего помощника от работы с основной командой
Вчера, 12:57
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:47
По нашим, футбольным временам хорошая новость
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 