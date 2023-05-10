Агент Дркушича сообщил, что конфликт игрока с Цаллаговым улажен

Агент Младен Ратковица заявил, что конфликт между полузащитником «Сочи» и защитником улажен.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Цаллагов был отправлен в дубль после потасовки с партнёром по команде Дркушичем после матча с «Торпедо» (3:1).

После игры возникло небольшое недопонимание, но никакой потасовки или драки не было. И я не думаю, что Цаллагов переведён в дубль из-за ситуации с Ваньей. Это просто решение клуба, но судить не мне. Да, после матча все были на нервах, состоялся разговор и всё. Ничего больше. Это абсолютно нормальная ситуация, когда никто не хочет проигрывать. И этот конфликт уладили сразу же в раздевалке, футболисты пожали друг другу руки, между Цаллаговым и Дркушичем нет никаких проблем.