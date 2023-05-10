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Фанаты «Ливерпуля» выступили против королевской семьи Великобритании

вчера, 20:58
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 0Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)БрентфордМатч завершен

Болельщики «Ливерпуля» устроили акцию протеста во время матча Английской Премьер-Лиги против «Брентфорда».

Встреча состоялась в день коронации Карла III. Многие фанаты принесли на стадион баннеры, чтобы выразить своё негативное отношение к королевской семье, а на некоторых был изображён легендарный форвард «красных» шотландец Кенни Далглиш с подписью «Единственный Король». Перед началом матча болельщики «Ливерпуля» освистали гимн Великобритании.

Фанаты «Ливерпуля» выступили против королевской семьи Великобритании Фанаты «Ливерпуля» выступили против королевской семьи Великобритании

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:50, ред.
НЕ нравится юный Карлуша??? Позовите на престол "индийского гостя",как премьер-министр,или "пакистанского гостя",как мэр Лондона,там сейчас буза,поэтому каждый сгодится и согласится.
karnager
karnager
вчера в 22:05
Мама - монархия, папа - стакан портвейна)
Capral
Capral
вчера в 21:46
Давно пора скинуть нафиг королей!!! Во Франции их гильотинировали, а в Британии панькаются!!! Дармоеды!!!
Далглиш конечно велик, но в той команде- все были короли!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:12, ред.
Похоже и у них есть ещё возможность оценивать трезво реальность.
Гость
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