Фанаты «Ливерпуля» выступили против королевской семьи Великобритании

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вчера, 20:58

Болельщики «Ливерпуля» устроили акцию протеста во время матча Английской Премьер-Лиги против «Брентфорда».

Встреча состоялась в день коронации Карла III. Многие фанаты принесли на стадион баннеры, чтобы выразить своё негативное отношение к королевской семье, а на некоторых был изображён легендарный форвард «красных» шотландец с подписью «Единственный Король». Перед началом матча болельщики «Ливерпуля» освистали гимн Великобритании.