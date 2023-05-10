Фанаты «Ливерпуля» выступили против королевской семьи Великобритании

Болельщики «Ливерпуля» устроили акцию протеста во время матча Английской Премьер-Лиги против «Брентфорда».
Встреча состоялась в день коронации Карла III. Многие фанаты принесли на стадион баннеры, чтобы выразить своё негативное отношение к королевской семье, а на некоторых был изображён легендарный форвард «красных» шотландец Кенни Далглиш с подписью «Единственный Король». Перед началом матча болельщики «Ливерпуля» освистали гимн Великобритании.
Далглиш конечно велик, но в той команде- все были короли!!!
Далглиш конечно велик, но в той команде- все были короли!!!