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«Вы недостойны этой футболки!» Фанаты «Лестера» — игрокам

вчера, 19:56
ФулхэмЛоготип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)5 : 3Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

«Фулхэм» победил «Лестер» в матче 35-го тура АПЛ (5:3).

К концу первого тайма «лисы» проигрывали со счетом 0:3. Болельщиков команды это расстроило, сразу после свистка на перерыв они стали критиковать футболистов «Лестера», выкрикивая:

Вы недостойны этой футболки!

«Лисы» идут на 17-м месте.

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Все комментарии
Foxes
Foxes
сегодня в 01:21
Солидарен с фанатами Лестера!
IKER-RAUL
IKER-RAUL ответ Wolverhampton (раскрыть)
сегодня в 01:05
согласен
хотя хочу чтобы павлины избежали этой участи
alexgurzan
alexgurzan ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 01:04
.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:00, ред.
А этой ??
Wolverhampton
Wolverhampton ответ IKER-RAUL (раскрыть)
сегодня в 00:54
Святые Павлины Лисы
IKER-RAUL
IKER-RAUL ответ Wolverhampton (раскрыть)
сегодня в 00:44
на твой взгляд кто будет третьим?
IKER-RAUL
IKER-RAUL ответ Wolverhampton (раскрыть)
сегодня в 00:35
лесники и ириски тоже себя не обезопасили еще
так,что у павлинов есть еще варианты
Wolverhampton
Wolverhampton ответ IKER-RAUL (раскрыть)
сегодня в 00:21
Павлины же третьи.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:52
лисы присоединились к святым на вылет
кто третий будет?
Веня диктов
Веня диктов
вчера в 20:39
Почему так не кричат торпедозы?
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:32
Если на Соккере в КП проиграешь - тоже не достоин футболки...)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:28
Бывает и такое в футболе. Не всегда всё идёт гладко.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:24
Тут завыли ,словно волки :"Недостойны вы футболки";
долго бесновались лисы,эти гендерные кисы.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:19
Как низко пали "лисы".
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