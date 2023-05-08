«Вы недостойны этой футболки!» Фанаты «Лестера» — игрокам

«Фулхэм» победил «Лестер» в матче 35-го тура АПЛ (5:3).
К концу первого тайма «лисы» проигрывали со счетом 0:3. Болельщиков команды это расстроило, сразу после свистка на перерыв они стали критиковать футболистов «Лестера», выкрикивая:
Вы недостойны этой футболки!
«Лисы» идут на 17-м месте.
хотя хочу чтобы павлины избежали этой участи
хотя хочу чтобы павлины избежали этой участи
так,что у павлинов есть еще варианты
так,что у павлинов есть еще варианты
кто третий будет?
кто третий будет?
долго бесновались лисы,эти гендерные кисы.
долго бесновались лисы,эти гендерные кисы.