«Вы недостойны этой футболки!» Фанаты «Лестера» — игрокам

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вчера, 19:56

«Фулхэм» победил «Лестер» в матче 35-го тура АПЛ (5:3).

К концу первого тайма «лисы» проигрывали со счетом 0:3. Болельщиков команды это расстроило, сразу после свистка на перерыв они стали критиковать футболистов «Лестера», выкрикивая:

Вы недостойны этой футболки!

«Лисы» идут на 17-м месте.