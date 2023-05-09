Фанаты «Миллуолла» разбили окно автобуса с болельщиками «Блэкберна»

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вчера, 23:14

«Миллуолл» уступил «Блэкберну» в матче 46-го тура Чемпионшипа (3:4). Это поражение не позволило лондонцам выйти в плей-офф за право попасть в АПЛ .

Во время поединка команд болельщики гостей подшутили над поклонниками «докеров». После игры фанаты «Миллуола» разбили окна автобуса с болельщиками «Блэкберна». Полиции пришлось вмешаться, отгородив поклонников хозяев от автобуса представителей гостей. Один из пострадавших поделился впечатлениями: