Фанаты «Миллуолла» разбили окно автобуса с болельщиками «Блэкберна»

«Миллуолл» уступил «Блэкберну» в матче 46-го тура Чемпионшипа (3:4). Это поражение не позволило лондонцам выйти в плей-офф за право попасть в АПЛ.
Во время поединка команд болельщики гостей подшутили над поклонниками «докеров». После игры фанаты «Миллуола» разбили окна автобуса с болельщиками «Блэкберна». Полиции пришлось вмешаться, отгородив поклонников хозяев от автобуса представителей гостей. Один из пострадавших поделился впечатлениями:
Мне еще никогда не было так страшно уезжать после матча!
Хотел бы посмотреть на дерби ВХЮ против Миллуолла....
Хотел бы посмотреть на дерби ВХЮ против Миллуолла....