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Фанаты «Миллуолла» разбили окно автобуса с болельщиками «Блэкберна»

вчера, 23:14
МиллуоллЛоготип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)3 : 4Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкбернМатч завершен

«Миллуолл» уступил «Блэкберну» в матче 46-го тура Чемпионшипа (3:4). Это поражение не позволило лондонцам выйти в плей-офф за право попасть в АПЛ.

Во время поединка команд болельщики гостей подшутили над поклонниками «докеров». После игры фанаты «Миллуола» разбили окна автобуса с болельщиками «Блэкберна». Полиции пришлось вмешаться, отгородив поклонников хозяев от автобуса представителей гостей. Один из пострадавших поделился впечатлениями:

Мне еще никогда не было так страшно уезжать после матча!

Фанаты «Миллуолла» разбили окно автобуса с болельщиками «Блэкберна»

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Перевод с dailymail.co.uk Фото: Сайт dailymail.co.uk
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Все комментарии
emwerex9vche
emwerex9vche
сегодня в 06:54, ред.
Своим ногомячистам надо было стёкла бить за то, что ведя к перерыву 3 : 1, умудрились просохатить дома решающий матч сезона
rnry94nsqy97
rnry94nsqy97
сегодня в 06:06
Наверное не стоило шутить над хозяевами в такой ситуации, глядишь и окна были бы целы
adekvat
adekvat
сегодня в 04:30
Англия великая страна, с великими ценностями.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:35
Обидно им, конечно: голов посмотрели много, но проиграли. Рано еще в АПЛ выходить.
Gahi
Gahi
сегодня в 01:26
Такое поведение болельщиков большая проблема как для клуба, так и для тех кто связан с командой.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:21
Хорошо, что только стекло разбили, могли бы быть куда серьёзные последствия.
pomor45
pomor45
вчера в 23:55
Футбольные фанаты везде одинаковы. Чтобы ими управлять, надо всех поставить на учёт, отвести им специальные зоны и выпускать их оттуда отдельными небольшими отрядами под контролем полиции: выпроводил наряд полиции один отряд, вернулся за другим. Вожаков выявлять и отлучать от футбола пожизненно. Учитывая, что футбольная торсида - это отличная питательная среда для организации сопротивления власти - вопрос приобретает для неё государственное значение.
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:55
Дикари....
Хотел бы посмотреть на дерби ВХЮ против Миллуолла....
Гость
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