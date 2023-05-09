Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщило, что 850 тысяч человек оформили Fan ID.
Около 45 тысяч человек получили карту болельщика онлайн.
Президент РФ подписал закон о введении Fan ID 30 декабря 2021 года.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщило, что 850 тысяч человек оформили Fan ID.
Около 45 тысяч человек получили карту болельщика онлайн.
Президент РФ подписал закон о введении Fan ID 30 декабря 2021 года.
На билеты цены поднять раза в четыре. Легионеров выгнать из страны всех. На виайпи трибуны бесплатный проход и только для депутатов. У входов поставить ментов с трубочками для забора анализов на алкоголь и наркотики.
Пройдет определенное количество времени и сравним. до введения паспорта болельщика и после.
А вдруг пиво разрешат? пить не кому будет, одинокие мамы с детьми и старики будут сидеть на трибунах. Лучше бы запретили поп ММА где по телеэкранам показывают разложение в лице участников наркоманов. Ну какой футбол по семейному??? Основная масса людей на футболе- любители футбола. Футбол и семейное проведение времени в 99,99% случаев несовместимы!!! Как не понять простые вещи. Не вернут они прежнюю посещаемость с фан уйди. Как ты этого понять то не можешь товарищ Кандауров?
АХ да ещё пристегиваться к креслам надо заставить и приварить что бы не мог встать и руки привязать как психопатам...
Такого падения интереса к российскому футболу ещё не было трибуны почти пустые кроме отдельно взятых игр.
О проблеме с посещаемостью говорят уже и футболисты, руководители клубов, глава РПЛ, включился даже депутат Милонов, который внезапно решил взять дело в свои руки и направить Михаилу Мишустину обращение с призывом отменить паспорт болельщика. При этом депутат Светлана Журова, которая была в числе тех, кто активнее всех защищал и оправдывал введение закона о Fan ID, теперь говорит, что правительство, Минспорта и РФС могут отменить паспорт болельщика без отмены закона.
На билеты цены поднять раза в четыре. Легионеров выгнать из страны всех. На виайпи трибуны бесплатный проход и только для депутатов. У входов поставить ментов с трубочками для забора анализов на алкоголь и наркотики.
Пройдет определенное количество времени и сравним. до введения паспорта болельщика и после.
А вдруг пиво разрешат? пить не кому будет, одинокие мамы с детьми и старики будут сидеть на трибунах. Лучше бы запретили поп ММА где по телеэкранам показывают разложение в лице участников наркоманов. Ну какой футбол по семейному??? Основная масса людей на футболе- любители футбола. Футбол и семейное проведение времени в 99,99% случаев несовместимы!!! Как не понять простые вещи. Не вернут они прежнюю посещаемость с фан уйди. Как ты этого понять то не можешь товарищ Кандауров?
АХ да ещё пристегиваться к креслам надо заставить и приварить что бы не мог встать и руки привязать как психопатам...
Такого падения интереса к российскому футболу ещё не было трибуны почти пустые кроме отдельно взятых игр.
О проблеме с посещаемостью говорят уже и футболисты, руководители клубов, глава РПЛ, включился даже депутат Милонов, который внезапно решил взять дело в свои руки и направить Михаилу Мишустину обращение с призывом отменить паспорт болельщика. При этом депутат Светлана Журова, которая была в числе тех, кто активнее всех защищал и оправдывал введение закона о Fan ID, теперь говорит, что правительство, Минспорта и РФС могут отменить паспорт болельщика без отмены закона.
Я допускаю, что эта цифра корректная. В среднем по 50 тысяч болельщиков на каждую команду, плюс те что вылетели в прошлом и позапрошлом году(Уфа, Рубин, Арсенал)
Я допускаю, что эта цифра корректная. В среднем по 50 тысяч болельщиков на каждую команду, плюс те что вылетели в прошлом и позапрошлом году(Уфа, Рубин, Арсенал)
паспорт болельщика
паспорт болельщика
А от Ковида они привиты? Куар код предоставляли?
Реальная картинка там говорит о том, что цифры оформивших рисуют, а большинство сделавших фан айди сделали его из-под палки.
В России просто нет столько стадионов, чтобы разместить столько любителей футбола.
В кассах за билетами же давка будет!
Без фанов убогая атмосфера, а кузьма матерится не меньше, отменяйте этот недозакон.
А от Ковида они привиты? Куар код предоставляли?
Реальная картинка там говорит о том, что цифры оформивших рисуют, а большинство сделавших фан айди сделали его из-под палки.
В России просто нет столько стадионов, чтобы разместить столько любителей футбола.
В кассах за билетами же давка будет!
Без фанов убогая атмосфера, а кузьма матерится не меньше, отменяйте этот недозакон.
Даю старт проклятиям и последующему нытью в комментариях.
Даю старт проклятиям и последующему нытью в комментариях.