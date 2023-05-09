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850 тысяч человек оформили Fan ID

вчера, 20:15

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщило, что 850 тысяч человек оформили Fan ID.

Около 45 тысяч человек получили карту болельщика онлайн.

Президент РФ подписал закон о введении Fan ID 30 декабря 2021 года.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 11:59
Основная масса ,потерявшая облик человека ,и так на футбол никогда не ходила . О чём ты ?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 11:55
Чем гордитесь ,идиоты ?
SHMEL
SHMEL
сегодня в 10:53
Да хоть миллион восемьсот пятьдесят, проблемы посещаемости это не решит. Только отмена этой глупейшей затеи. Для этого уже давно пора активизироваться клубам, их владельцам, игрокам, которым наверняка скучно играть под гробовую тишину и унылое сопение на трибунах, не равнодушным депутатам, не боящимся идти против шерсти. Владельцы теряют доход от продажи билетов, работы кафе, продажи атрибутики...Грустно и печально, что из за упертости отдельных индивидов во власти наш футбол деградирует катастрофическим темпом.
протон
протон ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 10:30
Мне в голову пришло что это ерунда не нужная. У нас много особей которые по стране теряют облик человека и не только на трибунах. Скоро ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет. Один сплошной Fan ID. И иива на стадионах не будет как хорошо.
На билеты цены поднять раза в четыре. Легионеров выгнать из страны всех. На виайпи трибуны бесплатный проход и только для депутатов. У входов поставить ментов с трубочками для забора анализов на алкоголь и наркотики.
Пройдет определенное количество времени и сравним. до введения паспорта болельщика и после.
А вдруг пиво разрешат? пить не кому будет, одинокие мамы с детьми и старики будут сидеть на трибунах. Лучше бы запретили поп ММА где по телеэкранам показывают разложение в лице участников наркоманов. Ну какой футбол по семейному??? Основная масса людей на футболе- любители футбола. Футбол и семейное проведение времени в 99,99% случаев несовместимы!!! Как не понять простые вещи. Не вернут они прежнюю посещаемость с фан уйди. Как ты этого понять то не можешь товарищ Кандауров?
АХ да ещё пристегиваться к креслам надо заставить и приварить что бы не мог встать и руки привязать как психопатам...
Такого падения интереса к российскому футболу ещё не было трибуны почти пустые кроме отдельно взятых игр.
О проблеме с посещаемостью говорят уже и футболисты, руководители клубов, глава РПЛ, включился даже депутат Милонов, который внезапно решил взять дело в свои руки и направить Михаилу Мишустину обращение с призывом отменить паспорт болельщика. При этом депутат Светлана Журова, которая была в числе тех, кто активнее всех защищал и оправдывал введение закона о Fan ID, теперь говорит, что правительство, Минспорта и РФС могут отменить паспорт болельщика без отмены закона.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:44
Приходится верить, но если учесть, что указ подписан 30.12.2021 г. т.е. позапрошлый год не берем.... и Fan ID вводилось сразу не на всех стадионах, а вначале на пяти: Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Сочи... Да и не везде шло гладко, вспомним проблемы с паспортом в Ростове...
собакин6762
собакин6762
сегодня в 08:01
А фамилии можно огласить ?
stanichnik
stanichnik ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:49, ред.
Доброго Здоровья Elliada!
Я допускаю, что эта цифра корректная. В среднем по 50 тысяч болельщиков на каждую команду, плюс те что вылетели в прошлом и позапрошлом году(Уфа, Рубин, Арсенал)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:20
А тебе не пришло в голову, что эти 850 тыс со всей страны, в том числе из городов где нет стадионов и нет РПЛ. Дело не в мате, дело в том, что бывают особи, которые теряют облик человека на трибуне. Так вот чтобы они не ходили туда больше и введен
паспорт болельщика
ud2vj9h2tt8u
ud2vj9h2tt8u
вчера в 22:17
По заполняемости стадионов совсем не скажешь, для кого играет, например, ЦСКА, в Москве не понятно. что с ID, что без ID.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:52
У нас же две постоянных вещи - официальная статистика, которая всегда по любому поводу говорит, что всё очень хорошо, и гарант, который под Новый Год говорит, что год снова был очень сложным. Я не знаю, почему эти вещи не коррелируют между собой, хотя должны бы))
протон
протон
вчера в 21:41
Что то на стадионах их не видно ) может в основном боты? Видишь фанатов на трибунах? Не вижу. А они есть)
А от Ковида они привиты? Куар код предоставляли?
Реальная картинка там говорит о том, что цифры оформивших рисуют, а большинство сделавших фан айди сделали его из-под палки.
В России просто нет столько стадионов, чтобы разместить столько любителей футбола.
В кассах за билетами же давка будет!
Без фанов убогая атмосфера, а кузьма матерится не меньше, отменяйте этот недозакон.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:40
Это 10℅ болельщиков
Просто пенсионер
Просто пенсионер
вчера в 21:29
Лично я оформил и как и раньше хожу на стадион. Вопрос в другом: Цифры взяты с потолка , или большинство из тех кто оформил ,дома сидит?
Мантефильный
Мантефильный
вчера в 21:26
Как вообще можно было до такого дожиться, что нужно делить рабов на покладистых и не очень...
pomor45
pomor45
вчера в 21:22
Фанаты, клявшиеся на крови похоронить Fan ID, тоже им втайне обзавелись, но продолжают скулить и пытаться подбрасывать в зерно 96и.
minai
minai ответ Joker01 (раскрыть)
вчера в 21:14, ред.
85 человек ? Судя по стадионам, похоже.
Joker01
Joker01
вчера в 21:12
Может там в честь 9 мая в министерстве знатно "поднабрались" , да 0 случайно приписали лишний.. утром уже опомнились, да поздно
dok66
dok66
вчера в 20:56
Минцифры нужно было отчитаться , оно отчиталось . А что на самом деле - даже Росстат не знает . Стадионы покажут истину .
Икарус
Икарус
вчера в 20:43
Бюджетников и пенсов отправили оформлять. Смотреть такое унынние на поле, и еще что-то оформлять.
Максим Горелов
Максим Горелов
вчера в 20:40
Стало быть, дефицит баранины нам не грозит.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:31
    Elliada
    Elliada
    вчера в 20:29
    Судя по количеству людей на стадионах, слабо верится, что 850 000 человек оформили Fan ID
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