4 клуба из Крыма пройдут лицензирование для вступления в ФНЛ до конца мая

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вчера, 21:31

Заместитель председателя комитета Государственного совета Республики Крым по законодательству, бывший президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха сообщил, что лицензирование крымских клубов для вступления в ФНЛ должно завершиться до конца мая.

Мы ждали этого восемь лет. Уверены, что крымские команды будут приняты в ФНЛ . Четыре команды должны как раз до конца мая пройти все лицензионные обязательства, и мы верим, что они будут играть в российском чемпионате.

Опираясь на опыт с Крымским футбольным союзом, было выдвинуто предложение создать турнир с такой же структурой на новых территориях. В нем будут участвовать 10 команд (по 3 из Донецка и Луганска, по 2 из Запорожской и Херсонской областей).