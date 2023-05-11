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4 клуба из Крыма пройдут лицензирование для вступления в ФНЛ до конца мая

вчера, 21:31

Заместитель председателя комитета Государственного совета Республики Крым по законодательству, бывший президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха сообщил, что лицензирование крымских клубов для вступления в ФНЛ должно завершиться до конца мая.

Мы ждали этого восемь лет. Уверены, что крымские команды будут приняты в ФНЛ. Четыре команды должны как раз до конца мая пройти все лицензионные обязательства, и мы верим, что они будут играть в российском чемпионате.

Опираясь на опыт с Крымским футбольным союзом, было выдвинуто предложение создать турнир с такой же структурой на новых территориях. В нем будут участвовать 10 команд (по 3 из Донецка и Луганска, по 2 из Запорожской и Херсонской областей).

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Источник: tass.ru
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