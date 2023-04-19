Игроки «Акрона» получат звания мастеров спорта

Игроки тольяттинского «Акрона» после победы над «Спартаком» (2:1) в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России получат звания мастеров спорта.
Согласно приложению № 40 к приказу Минспорта России от 20 декабря 2021 года № 999, звание могут получить футболисты клубов, попавших в число четырёх лучших в Кубке России.
«Краснодар» также одержал победу над «Крыльями Советов» (2:2, 3:0 в серии пенальти) в игре 2-го этапа нижней сетки плей-офф турнира.
Какая-то директива от Мин.спорта по поводу доплаты к основной зарплате мастерам спорта имеется, боюсь ошибиться, но по-моему в два раза.
Какая-то директива от Мин.спорта по поводу доплаты к основной зарплате мастерам спорта имеется, боюсь ошибиться, но по-моему в два раза.