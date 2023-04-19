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Игроки «Акрона» получат звания мастеров спорта

вчера, 21:59

Игроки тольяттинского «Акрона» после победы над «Спартаком» (2:1) в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России получат звания мастеров спорта.

Согласно приложению № 40 к приказу Минспорта России от 20 декабря 2021 года № 999, звание могут получить футболисты клубов, попавших в число четырёх лучших в Кубке России.

«Краснодар» также одержал победу над «Крыльями Советов» (2:2, 3:0 в серии пенальти) в игре 2-го этапа нижней сетки плей-офф турнира.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:43
Заслужили парни, молодцы.
LOpp
LOpp ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 09:34
1000 рублей
ДСА
ДСА
сегодня в 04:53
Это звание наверное даёт прибавку к пенсии.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 03:41
Им надо как и Лестеру, всем по машине.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:25
Заслужили, на протяжении всего розыгрыша Кубка показывают добротную игру.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:59
Футболисты Акрона заслужили это звание по мере продвижения в Кубке.
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:38
Доброго Здоровья TheBoLt!
Какая-то директива от Мин.спорта по поводу доплаты к основной зарплате мастерам спорта имеется, боюсь ошибиться, но по-моему в два раза.
протон
протон
вчера в 22:30
Если в суперфинал выйдут, то можно дать мастеров, а если еще и выиграют там, то можно и героев России. Я предыдущие игры не видел, но сегодня прям очень убедительно смотрелись на фоне Спартака.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:00
Неплохо, еще бы им платили за это звание надбавку к зп
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