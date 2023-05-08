Названа причина, по который «Зенит» отложил празднование чемпионства

Телеграм-канал «Мутко Против» сообщил причину, по которой «Зенит» отложил празднование чемпионства после победы на «Спартаком» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ .

«Зенит» отложил чествование совсем не из-за майских празднований, желания подготовиться или безопасности.

Все дело совсем в другой причине: за некоторое время до матча стало понятно, что на стадионе не будет Алексея Миллера, поэтому все празднования пришлось переносить.