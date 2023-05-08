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Названа причина, по который «Зенит» отложил празднование чемпионства

вчера, 11:49
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Телеграм-канал «Мутко Против» сообщил причину, по которой «Зенит» отложил празднование чемпионства после победы на «Спартаком» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ.

«Зенит» отложил чествование совсем не из-за майских празднований, желания подготовиться или безопасности.

Все дело совсем в другой причине: за некоторое время до матча стало понятно, что на стадионе не будет Алексея Миллера, поэтому все празднования пришлось переносить.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 02:03
Естественно, как праздновать без главного творца успеха?
Ирина Михайлова
Ирина Михайлова ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:07
Семак наше все..и это вне обсуждений!
Кстати, в 2012 ЛС сказал, что СБС будет самым лучшм ГТ ЗЕНИТа..так и есть!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ирина Михайлова (раскрыть)
вчера в 23:59
Только Вы про Семака забываете постоянно, и поэтому в укор я ставлю про Миллера.
Семак много сделал, а питерские не благодарны.
Ирина Михайлова
Ирина Михайлова ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:48
Санкт-Петербург...не просто самостоятельная величина..а есть ВЕЛИЧЕНА..вам, может, и не понять..
..вброс про Миллера дешевый..но пусть...если и есть это хоть чуть ..правда.
.есть и истина..АБМ очень многое сделал для ЗЕНИТА..а для нашей РОДИНЫ мало?
..или деньги сейчас считать главное?!!
На этом у меня все.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:42
Согласен. На моё поколение выпала история Спартака 90тых , и это до сих пор работает.
У Зенита есть две истории нашего времени, это история золотого состава Аршавина, Зырянова, Анюкова и остальных и история Семака тренера, и я уважаю эти два этапа.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ирина Михайлова (раскрыть)
вчера в 22:39
Санкт-петербург самостоятельная величина, особенно последние 20ть лет
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ирина Михайлова (раскрыть)
вчера в 22:37
У Спартака ксть 90тые, мои 90тые , и этого нет ни у Зенита ни у других московских команд
pomor45
pomor45 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:27
У всех команд есть история. Она каждый день пишется. И каждому своя представляется более значимой.
Ирина Михайлова
Ирина Михайлова ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:17
Это ложь, но соккеру виднее..тьфу.
Ирина Михайлова
Ирина Михайлова ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:16
А Санкт-Петербург уже не Россия?..ибо праздника не было..точно!
Ирина Михайлова
Ирина Михайлова ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:12, ред.
История..не только у Спама...
Ирина Михайлова
Ирина Михайлова
вчера в 22:10
..это называется.."вот и поговорили"..как у ВСВ?..ходят слухи по углам, а какие то старухи и разносят тут и там.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:09
Если только о футболе и Спартаке, то причина в другом- история команды.
pomor45
pomor45
вчера в 21:59
Телеграмм-канал "Мутко против" - это, конечно, "заслуживающий" доверие источник. Что-то вроде "Баба Яга против".
pomor45
pomor45 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:56
Для Москвы она уже давно вся страна, в смысле, что всё остальное за её пределам - окраина московиии, выполняющая для неё роль дойной коровы.
морозз
морозз
вчера в 20:00
КУКУЯН срочно приболел и пришлось переносить и переносить куда то!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Russia_4ever (раскрыть)
вчера в 19:05
Так поступают честные и порядочные люди. Но власть и огромные деньги портят людей сильно. Вот и доказательство.
Сп62
Сп62
вчера в 18:09
Лучше бы промолчали. А так, позор и только.
Александр Олегович 1
Александр Олегович 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:48
Спартачи не вся страна. И даже не вся Москва.
leonidspb1958a
leonidspb1958a
вчера в 17:38
бредятина абсолютная....
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Александр Олегович 1 (раскрыть)
вчера в 17:13
Чемпионство Спартака вся страна праздновала
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 15:45
Мюллер же из своего кармана платит! Как же без него!!!
karnager
karnager
вчера в 15:45
Кто девушку (Зенит) ужинает, тот её и танцует
Александр Олегович 1
Александр Олегович 1
вчера в 15:25
А вообще то есть ли пруфы на этот вброс ?
Futurista
Futurista
вчера в 14:47
Какой же праздник без баяна))...
MikeSevas
MikeSevas
вчера в 14:36
Стыдно за руководство Зенита! Так повести по отношению к своим болельщикам по меньшей мере очень не красиво и не этично. А по крайней мере просто плевок на них от руководства. Им виднее. Но такого быть не должно.
Александр Олегович 1
Александр Олегович 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:36
    Asper
    Asper
    вчера в 14:22
    Ну раз в телеге кто-то сказал, то, конечно, так оно и есть😂
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 14:00
    Без Миллера в команде и чихнуть нельзя!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 13:29, ред.
    Кто заказывает музыку тот и танцует...
    В данном случае три в одном это миллер...) , а остальные это наблюдатели
    Гость
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