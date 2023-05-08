Названа причина, по который «Зенит» отложил празднование чемпионства

Телеграм-канал «Мутко Против» сообщил причину, по которой «Зенит» отложил празднование чемпионства после победы на «Спартаком» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ.
«Зенит» отложил чествование совсем не из-за майских празднований, желания подготовиться или безопасности.
Все дело совсем в другой причине: за некоторое время до матча стало понятно, что на стадионе не будет Алексея Миллера, поэтому все празднования пришлось переносить.
Кстати, в 2012 ЛС сказал, что СБС будет самым лучшм ГТ ЗЕНИТа..так и есть!
Кстати, в 2012 ЛС сказал, что СБС будет самым лучшм ГТ ЗЕНИТа..так и есть!
Семак много сделал, а питерские не благодарны.
Семак много сделал, а питерские не благодарны.
..вброс про Миллера дешевый..но пусть...если и есть это хоть чуть ..правда.
.есть и истина..АБМ очень многое сделал для ЗЕНИТА..а для нашей РОДИНЫ мало?
..или деньги сейчас считать главное?!!
На этом у меня все.
..вброс про Миллера дешевый..но пусть...если и есть это хоть чуть ..правда.
.есть и истина..АБМ очень многое сделал для ЗЕНИТА..а для нашей РОДИНЫ мало?
..или деньги сейчас считать главное?!!
На этом у меня все.
У Зенита есть две истории нашего времени, это история золотого состава Аршавина, Зырянова, Анюкова и остальных и история Семака тренера, и я уважаю эти два этапа.
У Зенита есть две истории нашего времени, это история золотого состава Аршавина, Зырянова, Анюкова и остальных и история Семака тренера, и я уважаю эти два этапа.
В данном случае три в одном это миллер...) , а остальные это наблюдатели
В данном случае три в одном это миллер...) , а остальные это наблюдатели