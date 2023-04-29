«Зенит» может оформить чемпионство в матче против «Спартака»

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» (5:1), а «Спартак» и «Ростов» сыграли вничью (1:1) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.
Питерский клуб может стать чемпионом России уже 7 мая в матче против «Спартака». Для этого нужно, чтобы «Зенит» одержал победу над «красно-белыми», а «Ростов» не обыграл «Факел».
Также «Зенит» станет чемпионом, если сыграет вничью со «Спартаком», «Ростов» проиграет «Факелу», а ЦСКА не сможет обыграть «Оренбург».
Эти одержат, а те не обыграют. Не было б смешно, если не было б так грустно. Оле оле оле оле!!!
Эти одержат, а те не обыграют. Не было б смешно, если не было б так грустно. Оле оле оле оле!!!
Да и Зенит стал чемпионом нынешнего сезона намного раньше......когда по весне Абаскаль перестал играть....
Да и Зенит стал чемпионом нынешнего сезона намного раньше......когда по весне Абаскаль перестал играть....