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«Зенит» может оформить чемпионство в матче против «Спартака»

вчера, 22:07
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак07.05.2023 в 18:00 Не начался

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» (5:1), а «Спартак» и «Ростов» сыграли вничью (1:1) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.

Питерский клуб может стать чемпионом России уже 7 мая в матче против «Спартака». Для этого нужно, чтобы «Зенит» одержал победу над «красно-белыми», а «Ростов» не обыграл «Факел».

Также «Зенит» станет чемпионом, если сыграет вничью со «Спартаком», «Ростов» проиграет «Факелу», а ЦСКА не сможет обыграть «Оренбург».

«Зенит» может оформить чемпионство в матче против «Спартака»

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 09:51
Зенит надел корону чемпиона ещё до начала чемпионата , Газпром его маму ! )))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:32
Для этого нужно, чтобы «Зенит» одержал победу над «красно-белыми», а «Ростов» не обыграл «Факел».
Эти одержат, а те не обыграют. Не было б смешно, если не было б так грустно. Оле оле оле оле!!!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:27
Учитывая, что у Зенита не будет психологического давления, скорее всего получится легко обыграть Спартак.
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 22:29
Честно сказать вообще всё равно, Зенит и так чемпион, а вот Ростову можно помочь второе место занять
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:20, ред.
Так оба обыграют конкурентов-и питерцы,и ростовчане, поэтому эта конструкция максимально искусственная.А вот в 27 туре-естественно.Так что отпразднуют тоже дома,13 мая.после матча с "Краснодаром".Это наиболее вероятно,да и хватит с них и трёх туров до конца.Но ВАлера может сделать подарок,конечно.Если попросить.
Futurista
Futurista
вчера в 22:12
Спартак может оформить зенит...но в другом смысле)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:11
Слишком много должно совпасть...

Да и Зенит стал чемпионом нынешнего сезона намного раньше......когда по весне Абаскаль перестал играть....
Гость
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