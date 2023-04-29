«Зенит» может оформить чемпионство в матче против «Спартака»

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вчера, 22:07

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» (5:1), а «Спартак» и «Ростов» сыграли вничью (1:1) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.

Питерский клуб может стать чемпионом России уже 7 мая в матче против «Спартака». Для этого нужно, чтобы «Зенит» одержал победу над «красно-белыми», а «Ростов» не обыграл «Факел».