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Бывший игрок «Спартака» Комбаров прошёл стажировку в «Зените»

вчера, 14:56

Главный тренер «Звезды» из Санкт-Петербурга Дмитрий Комбаров рассказал о том, что прошёл стажировку в «Зените».

Сегодня экс-футболист «Спартака» посетил тренировку «сине-бело-голубых».

Стажировка в «Зените» — моя инициатива. Попросил о ней Сергея Богдановича, он разрешил пройти стажировку, за что ему большое спасибо. Она рассчитана на недельный цикл команды с понедельника по пятницу. Завтра — последний день. Было ли полезно? Очень.

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Все комментарии
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 12:09
И тем не менее Абаскаль сделал титулованного и заслуженного тренера России Семака в кубке 3-0, вместе со всеми арапами)
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 12:03
Засланный казачок!)
pomor45
pomor45 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:28
Какая там у Семака секретика? С чем пришёл, тем и пробавляется. Никаких новаций нет и не предвидится. Изучили уже его со всех сторон, а "секретика" нужна соперникам для прикрытия своего дилетантизма. Они в большинстве своём ещё мельче Семака.
makkie
makkie ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:57
Секретики по тренировочному процессу и схемам ))
pomor45
pomor45 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 19:16
И какой, позвольте спросить, информации о игре Зенита не хватает Спартаку?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 18:57, ред.
Он старше Абаскаля на 3 года...чему он у него может научиться....учитывая что Дмитрий сам играл...а Абаскаль про футбол узнал только по дороге в Москву...))
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:42
Выращивают себе конкурента,чтобы потом убить,как "Динамо".Отдалённых мест в России много,и не только курортных.Видимо,это такая буржуйская забава.
makkie
makkie
вчера в 16:03
Молодец, Дмитрий.
Впереди у Спартака матч против Зенита - ценная информация о сопернике не помешает )))
e7pe9yrdcd4t
e7pe9yrdcd4t
вчера в 16:02
Спартачам надо учиться у принципиального соперника.
В самом Спартаке сейчас учиться нечему.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:30
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 15:13
    Учиться можно и на Родине.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 15:02
    Правильно. И зачем в Бразилию летать, когда она рядом.
    Гость
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