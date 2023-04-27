Бывший игрок «Спартака» Комбаров прошёл стажировку в «Зените»

Главный тренер «Звезды» из Санкт-Петербурга рассказал о том, что прошёл стажировку в «Зените».

Сегодня экс-футболист «Спартака» посетил тренировку «сине-бело-голубых».

Стажировка в «Зените» — моя инициатива. Попросил о ней Сергея Богдановича, он разрешил пройти стажировку, за что ему большое спасибо. Она рассчитана на недельный цикл команды с понедельника по пятницу. Завтра — последний день. Было ли полезно? Очень.