Бывший игрок «Спартака» Комбаров прошёл стажировку в «Зените»

Главный тренер «Звезды» из Санкт-Петербурга Дмитрий Комбаров рассказал о том, что прошёл стажировку в «Зените».
Сегодня экс-футболист «Спартака» посетил тренировку «сине-бело-голубых».
Стажировка в «Зените» — моя инициатива. Попросил о ней Сергея Богдановича, он разрешил пройти стажировку, за что ему большое спасибо. Она рассчитана на недельный цикл команды с понедельника по пятницу. Завтра — последний день. Было ли полезно? Очень.
Впереди у Спартака матч против Зенита - ценная информация о сопернике не помешает )))
Впереди у Спартака матч против Зенита - ценная информация о сопернике не помешает )))
В самом Спартаке сейчас учиться нечему.
В самом Спартаке сейчас учиться нечему.