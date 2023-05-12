Витсель завершил карьеру в сборной Бельгии

Полузащитник «Атлетико» объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии.

Игрок написал в соцсетях:

После тщательных размышлений мной было принято решение уйти из сборной. Я с большой гордостью представлял свою страну в течение последних пятнадцати лет. Сейчас важно проводить больше времени со своей семьей и сосредоточиться на выступлении за клуб.

Благодарю всех, кто позволил мне играть в этой футболке. Спасибо всем моим тренерам, товарищам по команде, не говоря уже о медицинском персонале. Спасибо нашим болельщикам за то, что помогли мне отыграть 130 матчей за сборную. Удачи новому поколению, которое, я уверен, снова принесёт нам невероятные моменты!