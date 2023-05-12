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Витсель завершил карьеру в сборной Бельгии

сегодня, 19:58

Полузащитник «Атлетико» Аксель Витсель объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии.

Игрок написал в соцсетях:

После тщательных размышлений мной было принято решение уйти из сборной. Я с большой гордостью представлял свою страну в течение последних пятнадцати лет. Сейчас важно проводить больше времени со своей семьей и сосредоточиться на выступлении за клуб.

Благодарю всех, кто позволил мне играть в этой футболке. Спасибо всем моим тренерам, товарищам по команде, не говоря уже о медицинском персонале. Спасибо нашим болельщикам за то, что помогли мне отыграть 130 матчей за сборную. Удачи новому поколению, которое, я уверен, снова принесёт нам невероятные моменты!

За национальную команду 34-летний хавбек провёл в общей сложности 130 матчей, забил 12 голов и сделал 8 результативных передач. Футболист принял участие в трёх чемпионатах мира (2014, 2018, 2022) и двух чемпионатах Европы (2016, 2020).

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 22:22
В сборной много не заработаешь, лучше сосредоточиться на клубе.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 22:08
В целом, неплохая получилась карьера в сборной. Правда, от этого поколения игроков ждали большего 🤷‍♂️
Rupertt
Rupertt
сегодня в 20:53
Жалеть будет о своём решении, мог бы ещё этот ЧМ отыграть.
Futurista
Futurista
сегодня в 20:53
Вентиль закрыт...
Grizly88
Grizly88
сегодня в 20:48
Он бронзовый призёр молодец
sova147
sova147
сегодня в 20:08
Он добился хороших результатов, молодчина!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:07
Это надо было сделать ещё в прошлом году !
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