Витсель завершил карьеру в сборной Бельгии

Полузащитник «Атлетико» Аксель Витсель объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии.
Игрок написал в соцсетях:
После тщательных размышлений мной было принято решение уйти из сборной. Я с большой гордостью представлял свою страну в течение последних пятнадцати лет. Сейчас важно проводить больше времени со своей семьей и сосредоточиться на выступлении за клуб.
Благодарю всех, кто позволил мне играть в этой футболке. Спасибо всем моим тренерам, товарищам по команде, не говоря уже о медицинском персонале. Спасибо нашим болельщикам за то, что помогли мне отыграть 130 матчей за сборную. Удачи новому поколению, которое, я уверен, снова принесёт нам невероятные моменты!
За национальную команду 34-летний хавбек провёл в общей сложности 130 матчей, забил 12 голов и сделал 8 результативных передач. Футболист принял участие в трёх чемпионатах мира (2014, 2018, 2022) и двух чемпионатах Европы (2016, 2020).