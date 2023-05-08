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Азар может завершить карьеру в 2024 году

вчера, 14:25

Нападающий «Реала» Эден Азар может повесить бутсы на гвоздь.

По данным источника, бельгиец раздумывает над завершением карьеры летом 2024 года, когда закончится его контракт с мадридским клубом. Однако Эден ещё не принял окончательное решение о своём будущем.

Азар готов рассмотреть предложения от других команд, где он снова сможет получать удовольствие от футбола. В подписании нападающего заинтересованы клубы из США и Ближнего Востока.

Однако Азар чувствует, что уже показал свой максимум в футболе. Эдену нравится перспектива закончить карьеру в «Реале» — команде, за которую он всегда мечтал играть.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 02:01
Азар по большому счету закончил карьеру летом 2019 года. Не думаю что после контракта в Реале у него сохранится мотивация что-то доказывать. Вон Бэйл после ухода из Реала закончил карьеру через пол года, с Азаром возможна та же история
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:13
По факту он ее уже давно завершил
DXTK
DXTK
вчера в 17:56
Бэйлу нужен партнер по гольфу...... Азар сможет ему составить пару.
tzaup5rz4p7r
tzaup5rz4p7r
вчера в 16:04
Эден Азар уже завершил карьеру игрока в 2019 году когда перешёл в Реал.
Нет тут к Реалу претензий нет, они думали, что покупали игрока высокого класса, но вот вопрос, как он проходил медицинское обследование? Он уже пришёл практически законченным игроком.

Так, что сейчас Эден Азар получает деньги по контракту и лечиться.

Азар ждёт предложения от клубов где он снова сможет получать удовольствие от футбола?
Единственный вариант это ветеранский футбол на несколько мину, профессиональный футбол уже всё, даже МЛС и Ближний Восток не потянет.

А все эти байки мы уже слышим много лет.
Тренер сборной Бельгии обещал, что он станет лучшим игроком сначала на ЧЕ 2020, который был в 2021 году, а потом на ЧМ 2022 году и что вышло все видели.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:00
Он её уже завершил.
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:39
На фоне Бензема и Модрича играющих за тот же Реал, рано ему ещё заканчивать с футболом
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