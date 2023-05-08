Азар может завершить карьеру в 2024 году

Нападающий «Реала» Эден Азар может повесить бутсы на гвоздь.
По данным источника, бельгиец раздумывает над завершением карьеры летом 2024 года, когда закончится его контракт с мадридским клубом. Однако Эден ещё не принял окончательное решение о своём будущем.
Азар готов рассмотреть предложения от других команд, где он снова сможет получать удовольствие от футбола. В подписании нападающего заинтересованы клубы из США и Ближнего Востока.
Однако Азар чувствует, что уже показал свой максимум в футболе. Эдену нравится перспектива закончить карьеру в «Реале» — команде, за которую он всегда мечтал играть.
Нет тут к Реалу претензий нет, они думали, что покупали игрока высокого класса, но вот вопрос, как он проходил медицинское обследование? Он уже пришёл практически законченным игроком.
Так, что сейчас Эден Азар получает деньги по контракту и лечиться.
Азар ждёт предложения от клубов где он снова сможет получать удовольствие от футбола?
Единственный вариант это ветеранский футбол на несколько мину, профессиональный футбол уже всё, даже МЛС и Ближний Восток не потянет.
А все эти байки мы уже слышим много лет.
Тренер сборной Бельгии обещал, что он станет лучшим игроком сначала на ЧЕ 2020, который был в 2021 году, а потом на ЧМ 2022 году и что вышло все видели.
Нет тут к Реалу претензий нет, они думали, что покупали игрока высокого класса, но вот вопрос, как он проходил медицинское обследование? Он уже пришёл практически законченным игроком.
Так, что сейчас Эден Азар получает деньги по контракту и лечиться.
Азар ждёт предложения от клубов где он снова сможет получать удовольствие от футбола?
Единственный вариант это ветеранский футбол на несколько мину, профессиональный футбол уже всё, даже МЛС и Ближний Восток не потянет.
А все эти байки мы уже слышим много лет.
Тренер сборной Бельгии обещал, что он станет лучшим игроком сначала на ЧЕ 2020, который был в 2021 году, а потом на ЧМ 2022 году и что вышло все видели.