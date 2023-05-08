Азар может завершить карьеру в 2024 году

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вчера, 14:25

Нападающий «Реала» может повесить бутсы на гвоздь.

По данным источника, бельгиец раздумывает над завершением карьеры летом 2024 года, когда закончится его контракт с мадридским клубом. Однако Эден ещё не принял окончательное решение о своём будущем.

Азар готов рассмотреть предложения от других команд, где он снова сможет получать удовольствие от футбола. В подписании нападающего заинтересованы клубы из США и Ближнего Востока.

Однако Азар чувствует, что уже показал свой максимум в футболе. Эдену нравится перспектива закончить карьеру в «Реале» — команде, за которую он всегда мечтал играть.