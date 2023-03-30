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Глава РФС не исключил, что Fan ID отменят для болельщиков до 14 лет

вчера, 18:11

Глава РФС Александр Дюков высказался о Fan ID.

Нужно время, чтобы принять эти изменения и начинать им следовать. Новые поручения направлены на улучшение системы, но и сейчас ей вполне можно пользоваться. Случаи отказа можно пересчитать по пальцам одной руки. Их немного, и все эти отказы обоснованы решением суда. Мы понимаем, что введение СИБ повлияло на посещаемость. Но приоритет – безопасность. Может ли быть отменен Fan ID для болельщиков до 14 лет? Что касается улучшений, удобства системы, это возможно.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 22:09
деньги распилены, надо как-то замазывать провал ...
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 21:48
Поверь, это главная цель любого государства...
Russia_4ever
Russia_4ever
вчера в 20:55
14-летним по закону ничего и так не бывает, fan id или нет, им же что угодно можно делать) Бессмыслица. Паспорта-то нет, какой к чер*у фан айди…
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:14
Про руководство только матом !
np5bnhs7ckh5
np5bnhs7ckh5
вчера в 19:43
Нельзя этого делать, дети главная опасность.
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:22
Я бы вообще пускал бы детей бесплатно и всяких лишних бумаг..
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 19:03
Какой послушный этот Дюков ...
adekvat
adekvat
вчера в 18:50
Безопасность сказанул, везде тогда надо вводить эту чушь, и в магазин, и в кинотеатр, и ......................, всюду хулиганы могут проникнуть. Или только на футбольные стадионы их тянет?
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:42
И пока глава государства не высказался по поводу этого Fan ID, и тут Дюков бы опять ничего не предпринял. Бесполезность и даже можно сказать негативные действия Дюкова и всего чиновничьего аппарата РФС, скоро вообще убьют наш футбол ⚽️ .
Напрасный труд
Напрасный труд ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:38
Честно говоря,я не очень представляю родителя и подростка 14 лет,идущих добровольно на любое из предполагаемых совместных мероприятий,ибо это-возраст отрицания родительской "навязчивой опеки".
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:36, ред.
Ещё надо исключить из списка.умерших до 1991 года и участников Куликовской битвы.А 14 лет...одна их базовых ниш пополнения хулиганских околофутболных движений.Рекрутирование даже с более младших возрастов начинается.
shlomo
shlomo
вчера в 18:31, ред.
Очевидно что смысл инициативы в том чтобы избавить родителей от лишней мороки с оформлением своих детей. Да и изначально в этом плане палку заметно перегнули регуляторы - паспорта у человека нет, а FAN ID нужен....

Ну а так что, дело в том, что родители и дети кто хотели уже сделали фан айди, его не хотят делать другая категория болельщиков. Никак эти послабления не повлияют на посещаемость. Придумавшие фан айди теперь выглядят глупо в своих попытка замылить людям глаза (хотя люди, распилившие почти ярд денег, выглядят глупо ?...).
drug01
drug01
вчера в 18:30
Будем ждать новых предложений для снятия напряжённости покупки билетов на футбол
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 18:19, ред.
О какой безопасности идет речь, на наш убогий чемпионат итак не сильно выделяется по посещаемости, а после исключения из еврокубков вообще перестали ходить, а чиновники добавили ФАН ИД. Очень не любят у нас сдавать назад, т.е признать свою некомпетентность
Гость
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