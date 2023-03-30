Глава РФС не исключил, что Fan ID отменят для болельщиков до 14 лет

Глава РФС высказался о Fan ID.

Нужно время, чтобы принять эти изменения и начинать им следовать. Новые поручения направлены на улучшение системы, но и сейчас ей вполне можно пользоваться. Случаи отказа можно пересчитать по пальцам одной руки. Их немного, и все эти отказы обоснованы решением суда. Мы понимаем, что введение СИБ повлияло на посещаемость. Но приоритет – безопасность. Может ли быть отменен Fan ID для болельщиков до 14 лет? Что касается улучшений, удобства системы, это возможно.