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Бывший игрок «Спартака» Тигиев готов возобновить профессиональную карьеру

вчера, 10:45

Бывший игрок «Спартака» Георгий Тигиев заявил, что готов возобновить профессиональную карьеру. В последнее время футболист выступал в любительской медиалиге.

На профессиональном уровне Тигиев не играет с 2020 года.

Конечно, я рассматриваю вариант с возвращением в большой футбол. Думаю, еще не поздно, мне всего 27 лет.

Игра в составе медиафутбольной сборной против «Крыльев Советов» заставила поностальгировать по стадионам, болельщикам, антуражу большого футбола.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:15
А почему он вообще уходил?
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:03
...а получился ТиНоль...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Аспект (раскрыть)
вчера в 16:02
Я вообще его не помню,никаким,так что не переживай,иди готовиться к матчу и смотри на той ветке мой прогноз.Сбудется-будешь должен.
Аспект
Аспект ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 15:57
Как раз понятно - совершенно бестолковый игрок. Хотя учитывая текущий момент, каким всловным "Химкам" может и сгодится на безрыбье.
Аспект
Аспект ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 15:49
Ах, он говорит?! Это мне напомнило анекдот (о 80-летнем дедушке у мужского доктора на приеме) с концовкой:
- А вот моему соседу 85, и он говорит, что у него с девками все еще нормально.
- Ну так и вы говорите.
Тигиев, если память не изменяет, это нечто патлатое, бестолково-резкое и абсолютно бесполезное на поле как раз в силу своей бестолковости.
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:49
Никому он не нужен...
Shafterhopf
Shafterhopf ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 14:08
Правильно горюет - где он еще такие деньги получит? Видимо заработанное закончилось.
Ironigor
Ironigor ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 13:58
Да уж. Он мне сильно нравился. Думал что у него будет хорошее будущее. 👍 Действительно Пуйоль !
Ironigor
Ironigor ответ Спагетти вернулся (раскрыть)
вчера в 13:53
Да именно он , и с родинкой .
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 13:28
Деньнги закончилися?!! Для рпл сгодится,а вобще,в газпром-зенит,там мечты все сбываются!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:20
Думаю время для него упущенно...сам виноват , что бросил футбол если опять по нем горюет
112910415
112910415
вчера в 12:59
если хочется - надо пробовать
Валерыч
Валерыч ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:31
= Довольно скоростной, с хорошим дриблингом и видением поля, для игрока защиты.= Именно! С такими задатками Тигиев бы мог стать не хуже Айртона, как минимум. Не понятно почему ему не дали подольше в основе Спартака поиграть и раскрыться полностью?
Neutron034
Neutron034 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 12:19
Здравствуйте. O... Я был так занят, что даже забыл заполнить. Только что увидел. Значит, сегодня заполню. Если заполню, отправите в Апреле с мартовским призом?

А я-то жду и не понимаю почему нет писем. Не до их было. Спасибо, что сказали.
Спагетти вернулся
Спагетти вернулся
вчера в 12:02
Это тот который с прической Пуйолья гонял? Вы бы хоть фотку прикрепили чтоб вспомнить что за тип;)
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:58, ред.
Бывший игрок «Спартака» Тигиев готов возобновить профессиональную карьеру.

Не знаю что произошло в его жизни чтобы он прервал свою футбольную карьеру, но то что очень неплохо выглядел в своих играх это точно. Довольно скоростной, с хорошим дриблингом и видением поля, для игрока защиты. Но развития своего таланта так и не получил.

Разное случается в жизни молодых футболистов, и это уже история. Думаю, если он уже решил возобновить свою карьеру, то неплохо было бы вернуться на родину и помочь Алании для выхода в РПЛ. Как раз у Алании такого рода защитников и не хватает. Мне бы хотелось видеть его в своей родной команде. Да и для самого Тигиева отличный вариант для стимула и возобновления своей футбольной карьеры. В любом случае пожелаю ему только Удачи !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:54
А почему и "не тряхнуть стариной"?
27 годков. пора и заняться чем либо. или возобновить)
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Neutron034 (раскрыть)
вчера в 11:28
Здравствуйте. Нужно чтобы была заполнена информация в разделе Призерам. Это касается всех аккаунтов оказавшихся в числе победителей.
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 11:23
Титов Тихонов , Тигиеы ...
Валерыч
Валерыч
вчера в 11:07
По идее, в любом клубе должны быть рады видеть Тигиева.
Всё-таки, это Чемпион России, и ему всего 27 лет - самый расцвет для футболиста.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Аспект (раскрыть)
вчера в 11:04
Говорит,что он легенда "Спартака" в добровольной преждевременной отставке.Мечтает в кратчайший срок вернуться и усилить вас.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:03
Дерзай,не мой карман риску будет подвержен.Может и впрямь поумнел.
1 984
1 984 ответ Matrix-333W (раскрыть)
вчера в 10:59
С прошедшим Вас Днём Рождения!!!
Аспект
Аспект
вчера в 10:58
А кто это и зачем это?
Neutron034
Neutron034
вчера в 10:54
Уважаемая администрация, a это для вас: Март прошел... В почте нет писем и беда в том, что ты не знаешь, когда ждать. У меня 4 приза с февраля.
Egorium23
Egorium23
вчера в 10:54
Много он играл на тех стадионах.
Брулин
Брулин
вчера в 10:53
Тигиеву всего 27 лет. Этот как надо слить карьеру, чтобы тебя даже в чемпионате России никуда не брали
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:49
Скажи уже прямо - деньги кончились.
xt8vemjd4g3c
xt8vemjd4g3c
вчера в 10:49
Пощади зрителей - не возобновляй!
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