Бывший игрок «Спартака» Тигиев готов возобновить профессиональную карьеру.

Бывший игрок «Спартака» Георгий Тигиев заявил, что готов возобновить профессиональную карьеру. В последнее время футболист выступал в любительской медиалиге.
На профессиональном уровне Тигиев не играет с 2020 года.
Конечно, я рассматриваю вариант с возвращением в большой футбол. Думаю, еще не поздно, мне всего 27 лет.
Игра в составе медиафутбольной сборной против «Крыльев Советов» заставила поностальгировать по стадионам, болельщикам, антуражу большого футбола.
Не знаю что произошло в его жизни чтобы он прервал свою футбольную карьеру, но то что очень неплохо выглядел в своих играх это точно. Довольно скоростной, с хорошим дриблингом и видением поля, для игрока защиты. Но развития своего таланта так и не получил.
Разное случается в жизни молодых футболистов, и это уже история. Думаю, если он уже решил возобновить свою карьеру, то неплохо было бы вернуться на родину и помочь Алании для выхода в РПЛ. Как раз у Алании такого рода защитников и не хватает. Мне бы хотелось видеть его в своей родной команде. Да и для самого Тигиева отличный вариант для стимула и возобновления своей футбольной карьеры. В любом случае пожелаю ему только Удачи !
Не знаю что произошло в его жизни чтобы он прервал свою футбольную карьеру, но то что очень неплохо выглядел в своих играх это точно. Довольно скоростной, с хорошим дриблингом и видением поля, для игрока защиты. Но развития своего таланта так и не получил.
Разное случается в жизни молодых футболистов, и это уже история. Думаю, если он уже решил возобновить свою карьеру, то неплохо было бы вернуться на родину и помочь Алании для выхода в РПЛ. Как раз у Алании такого рода защитников и не хватает. Мне бы хотелось видеть его в своей родной команде. Да и для самого Тигиева отличный вариант для стимула и возобновления своей футбольной карьеры. В любом случае пожелаю ему только Удачи !