Бывший игрок «Спартака» Тигиев готов возобновить профессиональную карьеру.

Бывший игрок «Спартака» заявил, что готов возобновить профессиональную карьеру. В последнее время футболист выступал в любительской медиалиге.

На профессиональном уровне Тигиев не играет с 2020 года.

Конечно, я рассматриваю вариант с возвращением в большой футбол. Думаю, еще не поздно, мне всего 27 лет.

Игра в составе медиафутбольной сборной против «Крыльев Советов» заставила поностальгировать по стадионам, болельщикам, антуражу большого футбола.