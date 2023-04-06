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Бывший полузащитник «Челси» завершил карьеру в 26 лет

06 апреля 2023, 19:06

Полузащитник Иззи Браун объявил о завершении карьеры в 26 лет.

Игрок долгое время боролся с травмой ахиллова сухожилия, перенёс две операции. Футболист 8 лет провёл в «Челси» (с 2013 по 2021 год, часто уходя в аренду), играл под руководством Жозе Моуриньо, который однажды назвал Брауна будущим игроком сборной Англии вместе с Домиником Соланке и Льюисом Бейкером. Выступал за национальную команду до 20 лет, а также был частью команды до 17 лет, которая выиграла Евро в 2014 году. В июне 2021 года Браун перешёл в «Престон», но получил травму ахиллова сухожилия во время предсезонной подготовки, из-за чего так и не сыграл за команду.

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Все комментарии
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 10:06
Так Иззи или Исайя?
cv9b237bjwxc
cv9b237bjwxc
06 апреля в 20:18
Сплошные травмы привели, что в таком футбольном возрасте он закончил свою карьеру. Жизнь продолжается пожелаем удачи!
BDA8181
BDA8181
06 апреля в 19:34
А подавал действительно большие надежды. Потом что то не заладилось при Конте и Сарри . Обидно, надеюсь в обычной жизни себя найдёт.
ДСА
ДСА
06 апреля в 19:16
Вино и гашиш всему виной.
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