Бывший полузащитник «Челси» завершил карьеру в 26 лет

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06 апреля 2023, 19:06

Полузащитник Иззи Браун объявил о завершении карьеры в 26 лет.

Игрок долгое время боролся с травмой ахиллова сухожилия, перенёс две операции. Футболист 8 лет провёл в «Челси» (с 2013 по 2021 год, часто уходя в аренду), играл под руководством Жозе Моуриньо, который однажды назвал Брауна будущим игроком сборной Англии вместе с Домиником Соланке и Льюисом Бейкером. Выступал за национальную команду до 20 лет, а также был частью команды до 17 лет, которая выиграла Евро в 2014 году. В июне 2021 года Браун перешёл в «Престон», но получил травму ахиллова сухожилия во время предсезонной подготовки, из-за чего так и не сыграл за команду.