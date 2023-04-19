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Ветеран «Бетиса» завершит карьеру по окончании сезона

вчера, 20:19

41-летний вингер «Бетиса» Хоакин объявил о том, что завершит карьеру после окончания сезона.

Таким образом, нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может стать самым возрастным действующим полевым игроком из топ-5 европейских лиг.

Хоакин начал профессиональную карьеру в «Бетисе» в 1999 году. В 2006-м футболист перешёл в «Валенсию», за которую играл до июня 2011 года. Также испанец представлял «Малагу» (2011-2013), «Фиорентину» (2013-2015), а с 2015 года снова защищает цвета «зелёно-белых».

С 2002 по 2007 год Хоакин провёл 52 матча за сборную Испании, забив 4 гола.

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Бетис  Хоакин
Перевод с talksport.com
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Все комментарии
ssspartak
ssspartak
вчера в 22:52
Чтож...он прошел эту игру...еще один завершил режим карьеры.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:37
Уходит целая эпоха! Хоакин провел блестящую карьеру. Будет здорово если в свой последний сезон он поможет Бетису выйти в ЛЧ.
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 20:33
Таким образом, нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может стать самым возрастным действующим полевым игроком из топ-5 европейских лиг.

Вот только не факт что Златан сам будет играть в следующем сезоне.
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