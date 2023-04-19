Ветеран «Бетиса» завершит карьеру по окончании сезона

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вчера, 20:19

41-летний вингер «Бетиса» объявил о том, что завершит карьеру после окончания сезона.

Таким образом, нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может стать самым возрастным действующим полевым игроком из топ-5 европейских лиг.

Хоакин начал профессиональную карьеру в «Бетисе» в 1999 году. В 2006-м футболист перешёл в «Валенсию», за которую играл до июня 2011 года. Также испанец представлял «Малагу» (2011-2013), «Фиорентину» (2013-2015), а с 2015 года снова защищает цвета «зелёно-белых».

С 2002 по 2007 год Хоакин провёл 52 матча за сборную Испании, забив 4 гола.