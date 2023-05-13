«Урал» обыграл «Оренбург» (2:1) в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги.
На 62-й минуте полузащитник «Урала» Александр Юшин забил первый гол в игре. На 83-й минуте нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов сравнял счёт. На 89-й минуте полузащитник Кирилл Капленко снова вывел «Урал» вперёд.
«Урал» идёт на 11-м месте (30 очков), «Оренбург» занимает 8-е место (39 очков).
Альтаир, я против Оренбурга, только по одной причине- болельщик этой команды, очень любит, подленько подтрунивать над ДИНАМО, когда команда терпит неудачу.
Ну вот и ответка. Библию он должен читать, где черным по белому написано: "Не суди никого...", и дальше по тексту.
Альтаир, я против Оренбурга, только по одной причине- болельщик этой команды, очень любит, подленько подтрунивать над ДИНАМО, когда команда терпит неудачу.
Ну вот и ответка. Библию он должен читать, где черным по белому написано: "Не суди никого...", и дальше по тексту.
Любая серия когда-нибудь заканчивается...
Любая серия когда-нибудь заканчивается...