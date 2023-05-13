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«Урал» обыграл «Оренбург»

сегодня, 13:59
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Урал» обыграл «Оренбург» (2:1) в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 62-й минуте полузащитник «Урала» Александр Юшин забил первый гол в игре. На 83-й минуте нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов сравнял счёт. На 89-й минуте полузащитник Кирилл Капленко снова вывел «Урал» вперёд.

«Урал» идёт на 11-м месте (30 очков), «Оренбург» занимает 8-е место (39 очков).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 15:36
Привет, Альтаир!
Альтаир, я против Оренбурга, только по одной причине- болельщик этой команды, очень любит, подленько подтрунивать над ДИНАМО, когда команда терпит неудачу.
Ну вот и ответка. Библию он должен читать, где черным по белому написано: "Не суди никого...", и дальше по тексту.
ffffc7mw7x76
ffffc7mw7x76
сегодня в 15:29
Важная победа Урала! Теперь игра на Кубок....
альсато
альсато
сегодня в 15:29
Виктор!..у нас разные симпатии))))..
Capral
Capral
сегодня в 15:15, ред.
    альсато
    альсато ответ Остапчук 67 (раскрыть)
    сегодня в 14:42
    и кто лишний?
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 14:40
    Кому как, а мне понравилась игра Ильи Помазуна. Сколько раз он спасал шмелей от казалось бы неминуемого гола !
    utq6pt6x36pd
    utq6pt6x36pd
    сегодня в 14:39
    Урал с победой! Матч тусклый.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 14:36
    Урал с первой победой за 8 матчей !!!!!
    Любая серия когда-нибудь заканчивается...
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 14:33
    В РПЛ слишком много команд
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 14:11
    Это хорошо для Урала,отдалился от опасной зоны.
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 14:01
    Под конец матча команды несколько разыгрались.
    Гость
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