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«Ювентус» ушёл от поражения в матче с «Севильей» в 1/2 финала Лиги Европы

сегодня, 00:00
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 1Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

«Ювентус» сыграл вничью с «Севильей» (1:1) в первом матче полуфинала Лиги Европы.

Первый гол в игре на 26-й минуте забил нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несери. В дополнительное ко второму тайму время защитник «Ювентуса» Федерико Гатти сравнял счёт.

Ответный матч между командами состоится 18 мая.

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Стадион «Альянц Стэдиум»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Ювентус»
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Все комментарии
zzf9kg44s6x8
zzf9kg44s6x8
сегодня в 03:39
Юве в 21 веке ЛЧ выиграть не мог, теперь ЛЕ выиграть не может, следующий шаг не смочь выиграть ЛК.
9ee2a4ctbckh
9ee2a4ctbckh
сегодня в 02:57
Есть ощущение, что Севилья пройдёт в финал
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 01:10
Ювентусу очень сильно повезло сыграть в ничью с Севильей!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:57
Согласен. После Фергюсона и Моуриньо, я не помню, чтоб у МЮ был нормальный тренер.
Ironigor
Ironigor ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:57
Так я же об это и говорю. Быстрее бы Аллегри куда нибудь делся из Юве. Я его просто уже возненавидел .
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:52, ред.
Здесь всё (почти всё) от тренера зависит.
Вот был Погба в МЮ... и Роналду был в МЮ..., а тренера, способного создавать игровые связки не было: ни Сульшер, ни Рангник до этого, увы, не доросли.
Поэтому... тут много факторов.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:41
Погба не хватало Ювентусу времён Роналду.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:39, ред.
Я бы ещё к этой троице Локателли присовокупил и Кьезу, когда он былую форму свою вернёт.
Остальные в Юве действительно по классу очень сильно провисают и тормозят (в игровом смысле).
Ironigor
Ironigor ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:33, ред.
Я бы вообще ставил ставку на тандем Ди Мария и Погба, а на подхвате Куадрадо . Это тройка мыслителей и конструкторы красивых , качественных и перспективных комбинационных действий всего Ювентуса. И большой вопрос возникает именно к гению Аллегри, неужели он этого не видит и не понимает , что у него в наличии есть такой актив . Он как робот или как конь в шорах , видит только свои конспекты которые от старости пожелтели и стёрлись в дыры .
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 00:11
Буду объективен: Севилья была чуть лучше (ключевое слово: чуть).
Первый тайм испанцы выиграли заслужено, но во втором Ювентус преобразился и на свой гол наиграли. По-моему, ничейный результат очень даже заслуженный.
Но вот судейство… Очень много вопросов. Хотелось бы услышать экспертов.
Опять не понял: почему заменили ДиМу? Почему его вечно меняют? В финале ЧМ2022 после его ухода вообще сомневался в победе Аргентины - здесь была такая же ситуация.
jrmm8sx9xgyr
jrmm8sx9xgyr
сегодня в 00:09
Надеюсь в ответке пройдем в финал. Хотя с Аллегри будет трудно.
bvvwb4kte6su
bvvwb4kte6su
сегодня в 00:07
То что сыграем от обороны было понятно. Сыграли плохо, но и судейство было отвратительным. Не дал 100 % пенальти, не показал жк испанцам. Севилья как была грязной командой, так ею и осталась. Как же бесят эти симуляции.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:04, ред.
К Погба можно относиться по всякому, но то, что он один из лучших золотых французов этого поколения, однозначно. И дело даже не только в его крутом голевом асисте, но и в том, как он умно, эффективно и элегантно разгонял атаки своих менее скилловых и, в интеллектуальном смысле, недалёких партнёров.

P.S. И да... То что Тен Хаг позволил уйти Погба из МЮ - лишнее свидетельство узколобости голландца и его неумения работать со звёздами мировой величины.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:02
Ювентусу в концовке откровенно повезло!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:02
Поздравляю Севилью и всех болельщиков этого клуба с очень хорошей игрой, если такие тут есть!!! Очередные очки в копилку Испании. Севилья, у которой проблемы в испанской Ла Лиге, едет в гости к топ клубу Серии А и выигрывает до 97-й минуты. И не просто выигрывает, а превосходит почти во всём. Если не ошибаюсь, первый удар в створ ворот Севильи нанесли где-то на 64 или 65 минуте. Не знаю, что было в голове у Массимо Аллегри. Но он ничего не смог поделать с такой Севильей. Вроде состав у Ювентуса очень неплохой. Ювентус лучше б в футбол играл, чем столько валяться на поле. Давно Поля Погба не видел. Здорово пронёс мяч на голове. Хотя это и не помогло Ювентусу забить гол. Но в конце всё таки сумел скинуть мяч под голевой удар. Лига Европы это всё таки успешный турнир для севильской команды. Лига Чемпионов УЕФА это турнир Реала, а Лига Европы это турнир Севильи. Пусть Реал Мадрид выиграет Лигу Чемпионов УЕФА этого сезона, а Севилья Лигу Европы этого сезона!!! Успехов и больших побед им в этих турнирах!!! А Ювентус, откровенно говоря, отскочил сегодня. Посмотрим, что случится на Рамон Санчес Писхуан через неделю.
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