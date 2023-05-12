«Ювентус» ушёл от поражения в матче с «Севильей» в 1/2 финала Лиги Европы

«Ювентус» сыграл вничью с «Севильей» (1:1) в первом матче полуфинала Лиги Европы.
Первый гол в игре на 26-й минуте забил нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несери. В дополнительное ко второму тайму время защитник «Ювентуса» Федерико Гатти сравнял счёт.
Ответный матч между командами состоится 18 мая.
P.S. И да... То что Тен Хаг позволил уйти Погба из МЮ - лишнее свидетельство узколобости голландца и его неумения работать со звёздами мировой величины.
P.S. И да... То что Тен Хаг позволил уйти Погба из МЮ - лишнее свидетельство узколобости голландца и его неумения работать со звёздами мировой величины.
Первый тайм испанцы выиграли заслужено, но во втором Ювентус преобразился и на свой гол наиграли. По-моему, ничейный результат очень даже заслуженный.
Но вот судейство… Очень много вопросов. Хотелось бы услышать экспертов.
Опять не понял: почему заменили ДиМу? Почему его вечно меняют? В финале ЧМ2022 после его ухода вообще сомневался в победе Аргентины - здесь была такая же ситуация.
Первый тайм испанцы выиграли заслужено, но во втором Ювентус преобразился и на свой гол наиграли. По-моему, ничейный результат очень даже заслуженный.
Но вот судейство… Очень много вопросов. Хотелось бы услышать экспертов.
Опять не понял: почему заменили ДиМу? Почему его вечно меняют? В финале ЧМ2022 после его ухода вообще сомневался в победе Аргентины - здесь была такая же ситуация.