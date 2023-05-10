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«Интер» обыграл «Милан» в полуфинале Лиги чемпионов

вчера, 23:57
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Милан» проиграл «Интеру» (0:2) в матче полуфинала Лиги чемпионов.

На 8-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Интера» Эдин Джеко. На 11-й минуте полузащитник Генрих Мхитарян удвоил преимущество гостей.

Ответный матч между командами состоится 16 мая.

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Стадион «Джузеппе Меацца»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Интер»
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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 01:37
Хотелось бы видеть в финале Интер, а то Милан смотрится не очень бодро…
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:11
Мне безразлично чужое мнение, потому что мое мнение безразлично окружающим. Но твое мнение- мне всегда интересно, ты знаешь. А про лайки, я как-то уже писал, что они, особого значения не имеют, так как ставятся они, как правило- или по блату, или в пику недоброжелателям. Крайне редко, можно увидеть лайки по существу и по конструктиву.
bublikyo
bublikyo ответ Don Nerazzurri (раскрыть)
сегодня в 01:07
ой не рановато-ли...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:02, ред.
"мне абсолютно безразлично мнение со стороны."

Этим мы и отличаемся.
Для меня чужое (отличное от моего) мнение, если оно аргументировано, уже заставляет его переосмыслить и пропустить через призму собственных взглядов.

Есть здесь несколько ребят на сайте, которые в диалоге хорошо изъясняются и отражают собственную точку зрения, что уже, как минимум, заслуживает уважения и внимания к их комментам. Не скрою, что иногда ставлю лайки даже за противоположные моим мыслям суждения, которые чётко обосновываются.
Призываю к этому и тебя.)
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:54
Это не предубеждения- это только взгляд со стороны человека, имеющего определенный футбольный и жизненный опыт, не более того. Я не претендую на приоритет и на пальму первенства, мне абсолютно безразлично мнение со стороны. Я вижу футбол таким, каким, он мне представляется, даже, если мой взгляд ошибочный. Мне понравился Интер, но в игре этой команды нет лоска, нет дворянства, если можно так сказать- всё очень просто и даже несколько примитивно. Однако, это совсем не значит, что я прав, и Интер не способен выиграть ЛЧ. Всё возможно.
И кстати, со мной- можно на ты.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 00:51
Всех Интеристов с выходом в финал!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:42, ред.
Давай... оставим Юрия в покое, до тех пор, пока он не вклинится в диалог.

Я б хотел всё-таки обратить ваше внимание на те вещи, которые действительно украсили прошедшую игру. Гол Джеко ... разве не круто ? А ? А действия Лаутаро ? А дриблинг Лукаку ? А характер и воля пзшников обоих клубов ?
Посыл в том, что в матчах такого уровня всегда есть место футбольной изюминки. Если с таким настроем и должным вниманием подходить к игре, всегда в матче таких соперников их можно обнаружить и получать удовольствие.
А заранее ставить во главу угла собственные предубеждения ..., ну такое.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:34
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 00:31
    Заметил. Равно как и заметил то, что Сенатов на лайки чрезмерно скуп, потому как избирателен и скрупулезен в таких вещах.
    Смотрел/ не смотрел ли он игру ... будет видно из его комментов, если он конечно их тут выдаст.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 00:31
    Макс, я не пересыщен футболом, я, просто видел много настоящего футбола и мне есть с чем сравнивать.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 00:27
    Нет, Макс, вчера играла груда бриллиантов, а сегодня- стразы, образно говоря. Вот и вся разница. Я не провидец, возможно, одна из сегодняшних команд выиграет ЛЧ, возможно. Но вчерашняя игра, мне лично, понравилась больше. Я могу ошибаться, как и любой человек, это- только мое субъективное мнение.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:21, ред.
    Виктор.
    Вы либо совсем пресыщены игрой под названием футбол, либо просто подгоняете её под свои индивидуальные штампы, чтоб поменьше заморачиваться...
    Вчера играли две атакующие тимы; сегодня - абсолютно другой (тягучий) стиль. Говорить о том, что вчера было лучше, чем сегодня - то же самое, что сравнивать хард рок и психоделию (в современной рок музыке). Поверьте Deep Purple и Pink Floyd интересны по своему.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 00:17
    Держу пари с кем угодно, что в финале будет команда из Милана 🤣...
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 00:14
    Ты как-то говорил, что в полуфинале ЛЧ случайных команд не бывает. А похоже, все-таки бывает...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 00:12
    Интересная во всех отношениях игра.
    В итоговом счёте сыграли нюансы и ..., проф. мастерство. Я про Лаутаро, когда он своим умным бездействием оставил в дураках Кьера и Тонали, создав для Мхитаряна коридор для выхода последнего один в один...
    Интеллектуально и тонко аргентинец спрогнозировал действия соперников.
    Честь ему и хвала.
    Capral
    Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    сегодня в 00:12
    Юрчик, ты не поверишь, но я, только что о тебе вспоминал!!!
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 00:11
    Как бы "невзрачно" ни играла любая итальянская команда, никогда не будет уверенности, что её соперник по финалу, даже записной фаворит, обязательно выиграет.
    Никакие изыски, выверты и сногсшибательная игра не помогут "МС" или "Реалу" победить итальянцев на классе, если те не "захотят" этого.
    Capral
    Capral
    сегодня в 00:09
    Смотрел футбол и думал: и вот, этот- деструктивный, невыразительный, и неинтересный Милан- вышвырнул Наполи, вместе с его грузином. Не знаю, возможно, Милан преобразится в ответке и покажет другой футбол. Посмотрим. А, Интер, сыграл вполне прилично, особенно в первом тайме, поскольку во втором, особо жилы не рвал, играл по счету и победил вполне заслуженно.
    Все-таки ,две итальянские команды в полуфинале ЛЧ- это много. На фоне вчерашней игры, сегодняшняя, в плане зрелищности- существенно проигрывала. Вчера, уровень футбола- был намного выше...
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 00:08
    С победой Интер!)
    Милан во втором тайме старался исправить ситуацию, но этих стараний не хватило команде. Черно-синие сыграли очень грамотно и по счету.
    UncleZack
    UncleZack ответ drug01 (раскрыть)
    сегодня в 00:08
    Тонко👍
    zooveterinar
    zooveterinar
    сегодня в 00:08
    Все печально,и предсказуемо,для Милана!!!!
    амурец
    амурец
    сегодня в 00:06
    Интер с победой, но есть еще один матч, где желаю удачи Милану
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 00:02
    Реал Интер
    протон
    протон
    сегодня в 00:00
    Игра была живее вчерашнего матча, но шансы "Милана" на финал с такой атакой, да без Леау, весьма сомнительны. Надо было забивать хотя бы один для уверенности. Пиоли вменяемо команду к матчу не подготовил, отчего провал в начале игры. Впрочем, оказалось, что у клуба и резерва нормального нет, замены "Милан" ослабили, и половина второго тайма прошла впустую. "Милан" был в претензиях к судья, но, после двух эпизодов с пенальти, лучше клубу помолчать. Да и то, что создавал, бездарно транжирил. Ну а "Интер" просто грамотно воспользовался слабостью соперника, хотя и сам запорол несколько моментов. Так что шансы "Интера" предпочтительнее, даже очень...
    drug01
    drug01
    вчера в 23:58
    Молодцы, дома будет легче!
    Гость
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