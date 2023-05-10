«Интер» обыграл «Милан» в полуфинале Лиги чемпионов

«Милан» проиграл «Интеру» (0:2) в матче полуфинала Лиги чемпионов.
На 8-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Интера» Эдин Джеко. На 11-й минуте полузащитник Генрих Мхитарян удвоил преимущество гостей.
Ответный матч между командами состоится 16 мая.
Я б хотел всё-таки обратить ваше внимание на те вещи, которые действительно украсили прошедшую игру. Гол Джеко ... разве не круто ? А ? А действия Лаутаро ? А дриблинг Лукаку ? А характер и воля пзшников обоих клубов ?
Посыл в том, что в матчах такого уровня всегда есть место футбольной изюминки. Если с таким настроем и должным вниманием подходить к игре, всегда в матче таких соперников их можно обнаружить и получать удовольствие.
А заранее ставить во главу угла собственные предубеждения ..., ну такое.
Я б хотел всё-таки обратить ваше внимание на те вещи, которые действительно украсили прошедшую игру. Гол Джеко ... разве не круто ? А ? А действия Лаутаро ? А дриблинг Лукаку ? А характер и воля пзшников обоих клубов ?
Посыл в том, что в матчах такого уровня всегда есть место футбольной изюминки. Если с таким настроем и должным вниманием подходить к игре, всегда в матче таких соперников их можно обнаружить и получать удовольствие.
А заранее ставить во главу угла собственные предубеждения ..., ну такое.