Некоторые фанаты «Арсенала» ушли со стадиона во время игры с «Брайтоном»

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вчера, 23:25

«Арсенал» уступил «Брайтону» в матче АПЛ (0:3), это значительно ухудшило шансы «канониров» на чемпионство по итогам текущего сезона.

Некоторые фанаты лондонского клуба покинули стадион после второго гола «чаек» на 86-й минуте. На «Эмирейтс» были поклонники «Арсенала», которые продолжали подбадривать свою команду, а также те болельщики хозяев, которые аплодисментами отреагировали на качество игры гостевого коллектива. Один из фанатов другой команды в шутку заявил: