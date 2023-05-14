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Некоторые фанаты «Арсенала» ушли со стадиона во время игры с «Брайтоном»

вчера, 23:25
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)0 : 3Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

«Арсенал» уступил «Брайтону» в матче АПЛ (0:3), это значительно ухудшило шансы «канониров» на чемпионство по итогам текущего сезона.

Некоторые фанаты лондонского клуба покинули стадион после второго гола «чаек» на 86-й минуте. На «Эмирейтс» были поклонники «Арсенала», которые продолжали подбадривать свою команду, а также те болельщики хозяев, которые аплодисментами отреагировали на качество игры гостевого коллектива. Один из фанатов другой команды в шутку заявил:

Чемпионский парад «Арсенала» стартовал рано.

Некоторые фанаты «Арсенала» ушли со стадиона во время игры с «Брайтоном»

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:24
Очень сильно разочаровались и ушли.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:13
Это случается у всех клубов, чьи команды проигрывают.
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