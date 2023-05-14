Игроки «Милана» выслушали претензии фанатов после поражения от «Специи»

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сегодня, 12:33

«Милан» проиграл «Специи» (0:2) в матче 35-го тура Серии А.

После окончания встречи футболисты «россонери» и главный тренер команды направились к гостевому сектору, на котором находились болельщики клуба.

Игроки «Милана» выслушали претензии некоторых фанатов относительно результатов последних матчей, потому что за несколько дней до встречи со «Специей» миланский клуб уступил «Интеру» (0:2) в полуфинале Лиги чемпионов. После разговора Пиоли поаплодировал болельщикам, а фанаты ответили на этот жест взаимностью.