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Игроки «Милана» выслушали претензии фанатов после поражения от «Специи»

сегодня, 12:33
СпецияЛоготип футбольный клуб Специя2 : 0Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Милан» проиграл «Специи» (0:2) в матче 35-го тура Серии А.

После окончания встречи футболисты «россонери» и главный тренер команды Стефано Пиоли направились к гостевому сектору, на котором находились болельщики клуба.

Игроки «Милана» выслушали претензии некоторых фанатов относительно результатов последних матчей, потому что за несколько дней до встречи со «Специей» миланский клуб уступил «Интеру» (0:2) в полуфинале Лиги чемпионов. После разговора Пиоли поаплодировал болельщикам, а фанаты ответили на этот жест взаимностью.

Игроки «Милана» выслушали претензии фанатов после поражения от «Специи»

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 12:57
Молодцы 👍🏽 не стали убегать от своих фанатов, как это делают большинство клубов
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:40
Нормальные игроки, нормальные болельщики...
Rupertt
Rupertt
сегодня в 12:37
Конечно нужно слушаться в этот момент, там же "головорезы стоят". В 1/2 Лиги Чемпионов проиграли, Специи проиграли, следующий матч опять с Интером, ответный 1/2 ЛЧ, снова проиграют, мимо всего в этом году Милан проехал.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:37
Как они всё дружно встали , выслушали претензии -молодцы!
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