Прокуратура FIGC изучает диалог фанатов «Милана» с командой

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вчера, 17:43

«Милан» уступил «Специи» в матче Серии А (0:2). «Россонери» теперь отстают от зоны Лиги чемпионов на 4 очка, фанаты миланского клуба после поединка поговорили с командой. Стало известно, что именно болельщики сказали в этот момент:

Это непростой период, и мы рядом, и мы всегда будем рядом с вами до самого конца, но давайте постараемся обыграть «Интер», мы на вашей стороне. Мы отдаем все ради вас.

Несмотря на относительно мирный характер посыла, прокуратура Итальянской федерации футбола ( FIGC ) изучает эпизод на предмет того, не было ли со стороны фанатов угроз и оскорблений. Кодекс этики FIGC предполагает, что радикально настроенные поклонники клуба не имеют права публично порицать команду.

Фанаты «Милана» также прибыли на тренировочную базу команды, чтобы подбодрить коллектив перед ответным матчем Лиги чемпионов против «Интера».