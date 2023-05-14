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Прокуратура FIGC изучает диалог фанатов «Милана» с командой

вчера, 17:43

«Милан» уступил «Специи» в матче Серии А (0:2). «Россонери» теперь отстают от зоны Лиги чемпионов на 4 очка, фанаты миланского клуба после поединка поговорили с командой. Стало известно, что именно болельщики сказали в этот момент:

Это непростой период, и мы рядом, и мы всегда будем рядом с вами до самого конца, но давайте постараемся обыграть «Интер», мы на вашей стороне. Мы отдаем все ради вас.

Несмотря на относительно мирный характер посыла, прокуратура Итальянской федерации футбола (FIGC) изучает эпизод на предмет того, не было ли со стороны фанатов угроз и оскорблений. Кодекс этики FIGC предполагает, что радикально настроенные поклонники клуба не имеют права публично порицать команду.

Фанаты «Милана» также прибыли на тренировочную базу команды, чтобы подбодрить коллектив перед ответным матчем Лиги чемпионов против «Интера».

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Перевод с gianlucadimarzio.com
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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Zhgoon (раскрыть)
вчера в 21:09
Так она же у них опереточная-ФУТБОЛЬНАЯ!Прочитай текст и расшифровку аббревиатуры.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:33
Будет волевая победа Интера!
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 19:05
Ерундой какой-то занимается их прокуратура )) Имитация бурной деятельности
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:11
Получается болельщики клуба при обоюдном согласии с командой не могут без "оглядки" просто поговорить.
ayb8n76xvxnd
ayb8n76xvxnd
вчера в 17:50
ВОТ БЕЗ прокураторы они сами точно разберутся
Гость
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