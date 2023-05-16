Чемпионство «Барселоны» и борьба за серебро в других лигах. Протокол тура

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сегодня, 00:55

В РПЛ «Зенит» досрочно выиграл чемпионат, но борьба за 2-ю строчку продолжается. На данный момент в ней лидирует ЦСКА (54 балла), далее расположились «Ростов» и «Спартак» (по 50 очков). В зоне стыковых матчей идут «Крылья Советов» и «Пари НН» (26 и 23 пункта соответственно), на 15-м месте «Химки» (18 баллов), замыкает таблицу «Торпедо», который покинет Премьер-Лигу по окончании текущего сезона (13 очков).

В Англии лидирует «Манчестер Сити» (85 очков), «горожане» находятся в шаге от чемпионства. «Арсенал» идет на 2-й строчке (81 пункт). В топ-4 также вошли «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» (по 66 баллов). В зоне вылета расположились «Лидс», «Лестер» и «Саутгемптон» (31, 30 и 24 балла соответственно).

В Испании чемпионом стала «Барселона» (85 очков), на 2-м месте идет «Реал» (71 балл). В топ-4 также вошли «Атлетико» и «Реал Сосьедад» (69 и 62 пункта соответственно). Замыкают таблицу «Хетафе», «Эспаньол» и «Эльче» (34, 31 и 19 очков соответственно).

В Италии продолжается гонка за места в зоне Лиги чемпионов: «Ювентус» идет на 2-м месте (69 очков), далее идут «Интер» и «Лацио» (66 и 65 баллов соответственно). В зоне вылета расположились «Специя», «Кремонезе» и «Сампдория» (30, 24 и 18 пунктов соответственно).

В Германии продолжается чемпионская гонка: лидирует «Бавария» (68 очков), на 1 балл отстает «Боруссия» Дортмунд. В топ-4 вошли «РБ Лейпциг» и «Унион» (60 и 59 баллов соответственно). На 16-м месте расположился «Шальке» (30 очков), на 1 пункт отстает «Штутгарт». Замыкает таблицу «Герта» (25 баллов).