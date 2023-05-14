«Ювентус» обыграл «Кремонезе» в поединке Серии А .

«Ювентус» победил «Кремонезе» в матче 35-го тура Серии А (2:0).
Николо Фаджоли на 55-й минуте открыл счет в игре, а Бремер на 79-й закрепил успех команды.
После поединка туринцы идут на 2-м месте (69 баллов), «серо-красные» расположились на 19-й строчке (24 очка).
Всех болельщиков Ювентуса с заслуженной Победой !
Любо дорого смотреть на молодёжь Ювентуса, Мойзе Кин , Илинг Самуэль , Николо Фаджоли , Барбьери Томмазо . Есть у команды хороший перспективный задел . Но вот только большая опаска , то что гений Аллегри может опять сгубить весь этот потенциал , так как он совершенно не любит давать много времени этим пацанам для развития. Он где бы не работал главным тренером, всегда делал ставки только на опытных игроков и игнорировал молодёжь . Ну а как должен развиваться молодой перспективный игрок , если его не выпускать и не давать игрового времени и чем больше тем лучше. Но и в тактических схемах Аллегри тяжело представить как эта молодёжь будет развиваться. Влахович тому яркое подтверждение, да и Дибала может это подтвердить, который именно из-за Аллегри перешёл в Рому .Буду надеяться что время пребывания Аллегри в этом сезоне подошло к концу и это его последний год в Ювентусе .
Удачи в любом случае пожелаю Юве !
Всех болельщиков Ювентуса с заслуженной Победой !
Любо дорого смотреть на молодёжь Ювентуса, Мойзе Кин , Илинг Самуэль , Николо Фаджоли , Барбьери Томмазо . Есть у команды хороший перспективный задел . Но вот только большая опаска , то что гений Аллегри может опять сгубить весь этот потенциал , так как он совершенно не любит давать много времени этим пацанам для развития. Он где бы не работал главным тренером, всегда делал ставки только на опытных игроков и игнорировал молодёжь . Ну а как должен развиваться молодой перспективный игрок , если его не выпускать и не давать игрового времени и чем больше тем лучше. Но и в тактических схемах Аллегри тяжело представить как эта молодёжь будет развиваться. Влахович тому яркое подтверждение, да и Дибала может это подтвердить, который именно из-за Аллегри перешёл в Рому .Буду надеяться что время пребывания Аллегри в этом сезоне подошло к концу и это его последний год в Ювентусе .
Удачи в любом случае пожелаю Юве !