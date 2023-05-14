«Ювентус» обыграл «Кремонезе» в поединке Серии А .

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вчера, 23:43

«Ювентус» победил «Кремонезе» в матче 35-го тура Серии А (2:0).

Николо Фаджоли на 55-й минуте открыл счет в игре, а Бремер на 79-й закрепил успех команды.

После поединка туринцы идут на 2-м месте (69 баллов), «серо-красные» расположились на 19-й строчке (24 очка).