«Факел» в меньшинстве переиграл «Пари НН»

1684087577

вчера, 21:06

«Факел» выиграл у «Пари НН» в поединке 27-го тура РПЛ (1:0).

Роман Акбашев забил гол на 67-й минуте с пенальти. Хозяева доигрывали встречу в меньшинстве — за вторую желтую карточку с поля был удален Евгений Марков на 74-й.

После матча команда из Воронежа идет на 12-м месте (27 очков), нижегородцы расположились на 14-й строчке (23 балла).