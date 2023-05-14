Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Факел» в меньшинстве переиграл «Пари НН»

вчера, 21:06
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)1 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

«Факел» выиграл у «Пари НН» в поединке 27-го тура РПЛ (1:0).

Роман Акбашев забил гол на 67-й минуте с пенальти. Хозяева доигрывали встречу в меньшинстве — за вторую желтую карточку с поля был удален Евгений Марков на 74-й.

После матча команда из Воронежа идет на 12-м месте (27 очков), нижегородцы расположились на 14-й строчке (23 балла).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Барселона» обыграла «Эспаньол» и стала чемпионом Испании
Вчера, 23:56
«Ювентус» обыграл «Кремонезе» в поединке Серии А
Вчера, 23:43
«Болонья» и «Рома» не смогли открыть счёт в матче
Вчера, 21:13
«Сочи» минимально обыграл «Ростов»
Вчера, 21:00
«Арсенал» уступил «Брайтону» в поединке Премьер-Лиги
Вчера, 20:32
«Монако» и «Лилль» голов не забили
Вчера, 19:59
Сортировать
Все комментарии
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
вчера в 23:29
))...

7hwj55wbsn26
7hwj55wbsn26
вчера в 22:57
Факел заслужил победу.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ ВаняLOVE (раскрыть)
вчера в 22:39
И все стадионы,построенные к ЧМ в разных странах,убыточны и именуются "Белыми слонами"(верблюдами и т.д.).Поэтому хитропопые представители стран "Райского Сада" взялись проводить чемпионаты в куче стран,а не в одной. А к "джунглям"-жёсткие требования.
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ Роман Романов 3 (раскрыть)
вчера в 22:32
Ни один стадион в мире не приносит доход.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:23
Воронеж с победой.
particular с победой!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:58
За факел можно только порадоваться. Город просто живёт футболом...
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:58
Болельщиков Факела с тяжёлой победой !
Сп62
Сп62 ответ Шавхал Чурчаев (раскрыть)
вчера в 21:56
Согласен. Это был сарказм.
Сп62
Сп62 ответ Роман Романов 3 (раскрыть)
вчера в 21:33
Всё правильно, но это не для нашей страны. Вспомни анекдот, как у нас дёргают гланды.
Роман Романов 3
Роман Романов 3 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:30
Строить стадион от государства нужно там,где бы он приносил доход!А не просто похоронить деньги.,-сугубо моё мнение.это не частные инвестиции как никак,а вполне себе бюджетные…
Шавхал Чурчаев
Шавхал Чурчаев ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:28
Амбиции должны быть чем то подкреплены
Например спортивными результатами, или обоснованными бизнес планами
А если амбиции это только пустые обещания и слова, то это не амбиции вовсе, а балабольство
Шавхал Чурчаев
Шавхал Чурчаев ответ Роман Романов 3 (раскрыть)
вчера в 21:26
Насчёт стадионов ты абсолютно прав. Об этом ещё перед ЧМ 2018 говорили
Ну какой Саранск, Господи ты боже мой, какой Нижний Новгород
Да и в Сочи стадион типа пристроили, перевезя туда команду из Питера
Сп62
Сп62 ответ Роман Романов 3 (раскрыть)
вчера в 21:25
Как не нужен стадион? А амбиции?
Шавхал Чурчаев
Шавхал Чурчаев ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 21:24
Ну ладно, раз ты разрешает, то пусть
Тогда и Терек пусть остаётся, тьфу, то есть Нефтяник
Блин, то есть Ахмат
Совсем запутали меня
Ветер23
Ветер23
вчера в 21:20
Факел с Победой!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:16
Молодцы,останутся,а КС ждут два матча с лидерами,вот и пусть там доказывают свою состоятельность и право остаться в РПЛ.
Вообще отличные результаты тура!Для ЦСКА.И везде "рука Гинера" и его волшебный потёртый чемоданчик,да,оппоненты???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Роман Романов 3 (раскрыть)
вчера в 21:16
Возможно насчет Юрана ты и прав. Только НН по моему легко выиграет стыки, т.к. там серьезных не осталось. Аланию не допустят. а дальше Родина тоже не допустят, а еще дальше Волгарь. Так что вопрос решен. Химки и Торпедо в ФНЛ. Рубин и Балтика в РПЛ, а НН останется.
nubom
nubom
вчера в 21:11
В Воронеже на футбол народ валом валит. Такие клубы и должны выступать в РПЛ!
Факел с победой!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:09
Факел вообще удивляет в последнее время. Пусть такая бойцовская команда остаётся в РПЛ.
particular
particular
вчера в 21:09
Факел выгрыз необходимую победу и набрал нужные очки...
Валидольно... Вместо таблетки приму полстакана...
С Победой!
Роман Романов 3
Роман Романов 3
вчера в 21:07
Будем справедливыми,Юран не тренер!Только хайп на 5 матчах Химок и пшик 😀!
А тянут Пари НН, только из-за стадиона!Он как и в Саранске на… не нужен был….Вот и тут судья пытался подарить хоть очко-не вышло!
Воронеж-поздравляю!
Вы достойны играть в РПЛ!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 