«Факел» в меньшинстве переиграл «Пари НН»

«Факел» выиграл у «Пари НН» в поединке 27-го тура РПЛ (1:0).
Роман Акбашев забил гол на 67-й минуте с пенальти. Хозяева доигрывали встречу в меньшинстве — за вторую желтую карточку с поля был удален Евгений Марков на 74-й.
После матча команда из Воронежа идет на 12-м месте (27 очков), нижегородцы расположились на 14-й строчке (23 балла).
А тянут Пари НН, только из-за стадиона!Он как и в Саранске на… не нужен был….Вот и тут судья пытался подарить хоть очко-не вышло!
Воронеж-поздравляю!
Вы достойны играть в РПЛ!
А тянут Пари НН, только из-за стадиона!Он как и в Саранске на… не нужен был….Вот и тут судья пытался подарить хоть очко-не вышло!
Воронеж-поздравляю!
Вы достойны играть в РПЛ!