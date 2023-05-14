«Барселона» обыграла «Эспаньол» и стала чемпионом Испании

«Барселона» выиграла чемпионат Испании, победив «Эспаньол» в гостевом матче 34-го тура Ла Лиги (4:2).
Роберт Левандовски открыл счет на 11-й минуте. Алехандро Бальде на 20-й удвоил преимущество команды. Левандовски на 40-й оформил дубль, а четвертый гол команды забил Жюль Кунде на 53-й. У хозяев забили Хави Пуадо и Хоселу на 73-й и 90+2-й минуте соответственно.
«Сине-гранатовые» имеют в своем активе 85 очков, «Эспаньол» идет на 19-м месте (31 пункт).
Не перевариваю эту команду
Не перевариваю эту команду
С чемпионством всех нас 🏆🏆🏆
Это очень хороший результат, самое главное очень необходимый. Надеюсь поможет команде расти дальше) молодые игроки в психологическом плане должны уже окрепнуть.
Надеюсь команду немного усилят в летнее ТО. Хотелось бы теперь достойного выступления в лч
С чемпионством всех нас 🏆🏆🏆
Это очень хороший результат, самое главное очень необходимый. Надеюсь поможет команде расти дальше) молодые игроки в психологическом плане должны уже окрепнуть.
Надеюсь команду немного усилят в летнее ТО. Хотелось бы теперь достойного выступления в лч
Вот и Барса вернула себе трон в Испании .
Всех фанатов Барсы с победой
Вот и Барса вернула себе трон в Испании .
Всех фанатов Барсы с победой
И всех её фанатов!
И всех её фанатов!
В такое тяжёлое время для клуба - это был как воздух необходим!
В следующем сезоне пусть Хави приведёт клуб к победе в ЛЧ!
В такое тяжёлое время для клуба - это был как воздух необходим!
В следующем сезоне пусть Хави приведёт клуб к победе в ЛЧ!