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«Барселона» обыграла «Эспаньол» и стала чемпионом Испании

вчера, 23:56
ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)2 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» выиграла чемпионат Испании, победив «Эспаньол» в гостевом матче 34-го тура Ла Лиги (4:2).

Роберт Левандовски открыл счет на 11-й минуте. Алехандро Бальде на 20-й удвоил преимущество команды. Левандовски на 40-й оформил дубль, а четвертый гол команды забил Жюль Кунде на 53-й. У хозяев забили Хави Пуадо и Хоселу на 73-й и 90+2-й минуте соответственно.

«Сине-гранатовые» имеют в своем активе 85 очков, «Эспаньол» идет на 19-м месте (31 пункт).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт fcbarcelonanoticias.com
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Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:22
Ну и естественно, надеюсь это поражение от Барсы поможет вылететь Эспаньолу)
Не перевариваю эту команду
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:21
Мои поздравления всем болельщикам Барселоны!)
С чемпионством всех нас 🏆🏆🏆
Это очень хороший результат, самое главное очень необходимый. Надеюсь поможет команде расти дальше) молодые игроки в психологическом плане должны уже окрепнуть.
Надеюсь команду немного усилят в летнее ТО. Хотелось бы теперь достойного выступления в лч
3ton
3ton
сегодня в 00:15
Стали чемпионами не забив не одного пенальти 😂😂
Вот и Барса вернула себе трон в Испании .
Всех фанатов Барсы с победой
Barcelona
Barcelona ответ Russia_4ever (раскрыть)
сегодня в 00:15
Четыре игры это 12 очков, если конечно все эти матчи Реал Мадрид выиграет.
Bobon
Bobon ответ Russia_4ever (раскрыть)
сегодня в 00:14
4 игры это 12 очков
Barcelona
Barcelona
сегодня в 00:11, ред.
С чемпионством Барса!!!
И всех её фанатов!
Russia_4ever
Russia_4ever
сегодня в 00:10
Может я чего-то не понимаю… Но у Реала же 4 игры в запасе (16 очков), а его отставание от Барселоны сейчас - 14 очков. То есть теоретические шансы у Реала на 1 место еще есть, не?
bonek
bonek
сегодня в 00:09
Всех болельщиков Барселоны поздравляю !!!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:06
Поздравляем..
L.Hamilton
L.Hamilton
сегодня в 00:03
Барселона - чемпион Испании! Просто отличная новость для всех каталонских болельщиков!
В такое тяжёлое время для клуба - это был как воздух необходим!
В следующем сезоне пусть Хави приведёт клуб к победе в ЛЧ!
Гость
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