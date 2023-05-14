«Барселона» обыграла «Эспаньол» и стала чемпионом Испании

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вчера, 23:56

«Барселона» выиграла чемпионат Испании, победив «Эспаньол» в гостевом матче 34-го тура Ла Лиги (4:2).

Роберт Левандовски открыл счет на 11-й минуте. Алехандро Бальде на 20-й удвоил преимущество команды. Левандовски на 40-й оформил дубль, а четвертый гол команды забил Жюль Кунде на 53-й. У хозяев забили Хави Пуадо и Хоселу на 73-й и 90+2-й минуте соответственно.

«Сине-гранатовые» имеют в своем активе 85 очков, «Эспаньол» идет на 19-м месте (31 пункт).