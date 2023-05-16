Стало известно, какую сумму «Челси» готов предложить за трансфер Неймара .

«Челси» рассчитывает подписать нападающего ПСЖ Неймара этим летом.
Лондонский клуб готов предложить за трансфер бразильца 60 млн фунтов стерлингов.
ПСЖ готов отпустить Неймара, потому что в парижане неудовлетворены результатами форварда в этом сезоне.
Немного своё сугубо личное мнение по этому поводу. Неймар вполне может перезагрузиться и ещё пару тройку сезонов сыграть на довольно высоком уровне. Вот только очень сомневаюсь в том что этим клубом может стать Челси. Учитывая этот хаос который творится в самом клубе и приглашение на пост главного тренера Почеттино. А тот ли это тренер который может спасти команду и сделать её конкурентноспособным коллективом для АПЛ и сможет ли он вписать такого не однозначного игрока как Неймар в свою философию.
Очень много вопросов к самому руководству клуба и его стратегических задач. Мало того в команде избыток игроков, и как вообще будет клуб и главный тренер решать все эти вопросы, тоже большой вопрос. Ну а сам Неймар вполне ещё может отыграть на высоком уровне, был бы тренер который мог его завести и перегрузить, а уж в таланте как игрока Неймара я думаю никто не сомневается.
Немного своё сугубо личное мнение по этому поводу. Неймар вполне может перезагрузиться и ещё пару тройку сезонов сыграть на довольно высоком уровне. Вот только очень сомневаюсь в том что этим клубом может стать Челси. Учитывая этот хаос который творится в самом клубе и приглашение на пост главного тренера Почеттино. А тот ли это тренер который может спасти команду и сделать её конкурентноспособным коллективом для АПЛ и сможет ли он вписать такого не однозначного игрока как Неймар в свою философию.
Очень много вопросов к самому руководству клуба и его стратегических задач. Мало того в команде избыток игроков, и как вообще будет клуб и главный тренер решать все эти вопросы, тоже большой вопрос. Ну а сам Неймар вполне ещё может отыграть на высоком уровне, был бы тренер который мог его завести и перегрузить, а уж в таланте как игрока Неймара я думаю никто не сомневается.