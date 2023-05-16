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Стало известно, какую сумму «Челси» готов предложить за трансфер Неймара

сегодня, 19:14

«Челси» рассчитывает подписать нападающего ПСЖ Неймара этим летом.

Лондонский клуб готов предложить за трансфер бразильца 60 млн фунтов стерлингов.

ПСЖ готов отпустить Неймара, потому что в парижане неудовлетворены результатами форварда в этом сезоне.

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ПСЖ  Челси  Неймар
Перевод с goal.com Фото: Сайт SkySports
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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:33, ред.
Стало известно, какую сумму «Челси» готов предложить за трансфер Неймара .

Немного своё сугубо личное мнение по этому поводу. Неймар вполне может перезагрузиться и ещё пару тройку сезонов сыграть на довольно высоком уровне. Вот только очень сомневаюсь в том что этим клубом может стать Челси. Учитывая этот хаос который творится в самом клубе и приглашение на пост главного тренера Почеттино. А тот ли это тренер который может спасти команду и сделать её конкурентноспособным коллективом для АПЛ и сможет ли он вписать такого не однозначного игрока как Неймар в свою философию.

Очень много вопросов к самому руководству клуба и его стратегических задач. Мало того в команде избыток игроков, и как вообще будет клуб и главный тренер решать все эти вопросы, тоже большой вопрос. Ну а сам Неймар вполне ещё может отыграть на высоком уровне, был бы тренер который мог его завести и перегрузить, а уж в таланте как игрока Неймара я думаю никто не сомневается.
Fghhhij
Fghhhij
сегодня в 20:17
Чушь
Igo0rek
Igo0rek ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 20:12
А в итоге, английские лавки такие гладкие))
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 20:07
Английские газоны такие мягкие))
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 20:06
ПСЖ опять останется ни с чем... Мбапа там сидеть больше года не будет..
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 19:54
Я сомневаюсь, что он психологически готов к АПЛ, но было бы интересно на это посмотреть.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 19:34
Ну тем более, азар тоже пока был молод мог есть в Макдональдс и особо не тренироваться, стукнуло за 30, отрастил пузико, на поле бегает с отдышкой играет на 30% себя в молодости
shlomo2
shlomo2
сегодня в 19:31
Думаю, что Неймар не согласится играть в Англии... там жесткий футбол, а он хрупкий...
Elliada
Elliada ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 19:30
31
Шуnя771
Шуnя771 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 19:26
Спасибо за ответ.
Тема, с моей стороны, закрыта.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 19:25, ред.
Да,мир сошел с ума!!!! Англицкий!!!
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 19:25, ред.
Опять челси набирает неликвид, неймар был хорош когда был высокий метаболизм, можно было мало тренироваться и форму набирать через игры, сейчас ему около 30, он известный лентяй по тренировкам и врядли сильно следит за пп, будет как Азар
Elliada
Elliada
сегодня в 19:22
Результаты ни при чем. Просто ПСЖ выгоняет неугодных Мбаппе игроков. От него еще летом хотели избавиться.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 19:20
Здравствуйте. Проверили, комментарий за флуд для очков в конкурсе прогнозов был удалён верно.
x7m7htm47xx4
x7m7htm47xx4
сегодня в 19:20
Неймар сбитый лётчик
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:17
Пиастры веером разлетаются вокруг Челси!
Просто хозяин стал коллекционировать игроков!)
Гость
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