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Промес — лучший бомбардир «Спартака» в чемпионате России

вчера, 17:57
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Нападающий «Спартака» Квинси Промес забил гол в матче РПЛ с ЦСКА, на данный момент счет в поединке 1:1.

Это 87-й забитый мяч голландца в рамках чемпионатов России. Футболист обогнал по этому показателю Егора Титова (86 голов в 324 играх).

Промесу потребовалось 173 матча.

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20 мая
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:32, ред.
Немудренно....
Половина голов либо в большинстве...либо с пенальти...
Попробовал бы он стать лучшим на Кипре....
ДСА
ДСА
вчера в 19:29
В историю СПАРТАКА он себя вписал, и никуда он из Москвы не уедет.
Веня диктов
Веня диктов
вчера в 18:56
Слава Богу,что лучший только для спартака.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:48
Красавчик!
Особенно в играх с ЦСКА и Зенитом!
mhau9vf72vsd
mhau9vf72vsd
вчера в 18:26, ред.
Промес красава, свой определенный вклад он внёс в историю Спартака
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