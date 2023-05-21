Промес — лучший бомбардир «Спартака» в чемпионате России

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вчера, 17:57

Нападающий «Спартака» забил гол в матче РПЛ с ЦСКА , на данный момент счет в поединке 1:1.

Это 87-й забитый мяч голландца в рамках чемпионатов России. Футболист обогнал по этому показателю Егора Титова (86 голов в 324 играх).

Промесу потребовалось 173 матча.