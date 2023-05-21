Промес — лучший бомбардир «Спартака» в чемпионате России

Нападающий «Спартака» Квинси Промес забил гол в матче РПЛ с ЦСКА, на данный момент счет в поединке 1:1.
Это 87-й забитый мяч голландца в рамках чемпионатов России. Футболист обогнал по этому показателю Егора Титова (86 голов в 324 играх).
Промесу потребовалось 173 матча.
Половина голов либо в большинстве...либо с пенальти...
Попробовал бы он стать лучшим на Кипре....
Половина голов либо в большинстве...либо с пенальти...
Попробовал бы он стать лучшим на Кипре....
Особенно в играх с ЦСКА и Зенитом!
Особенно в играх с ЦСКА и Зенитом!