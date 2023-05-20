«Локомотив» установил лучшую голевую серию за последние 10 лет

«Локомотив» обыграл «Факел» (1:0) в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги.
Таким образом, «Локомотив» забил в 13-м матче подряд в РПЛ – их лучшая голевая серия за последние 10 лет (в апреле-сентябре 2013 года было 15 матчей подряд с голами).
«Локомотив» обыграл «Факел» (1:0) в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги.
Таким образом, «Локомотив» забил в 13-м матче подряд в РПЛ – их лучшая голевая серия за последние 10 лет (в апреле-сентябре 2013 года было 15 матчей подряд с голами).
Надоть посмотреть при Ю.П. Семине там что то подобное было?)
Надоть посмотреть при Ю.П. Семине там что то подобное было?)