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ЦСКА может выдвинуть кандидата в правление РПЛ

вчера, 10:58

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил о возможном выдвижении кандидатуры от клуба в правление РПЛ.

Да, наверное, будем выдвигать кандидатуру в правление РПЛ. Но пока ещё не направляли.

26 апреля состоялось общее собрание РПЛ. На нём было принято решение утвердить новое положение о правлении лиги, в него войдут семь человек, в том числе президент и исполнительный директор РПЛ. Глава лиги Александр Алаев рассказал, что любой клуб может выдвинуть своего представителя, состав правления определится закрытым голосованием.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:11
Чем больше желающих, тем лучше...
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