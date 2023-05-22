ЦСКА может выдвинуть кандидата в правление РПЛ

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил о возможном выдвижении кандидатуры от клуба в правление РПЛ.
Да, наверное, будем выдвигать кандидатуру в правление РПЛ. Но пока ещё не направляли.
26 апреля состоялось общее собрание РПЛ. На нём было принято решение утвердить новое положение о правлении лиги, в него войдут семь человек, в том числе президент и исполнительный директор РПЛ. Глава лиги Александр Алаев рассказал, что любой клуб может выдвинуть своего представителя, состав правления определится закрытым голосованием.