«Локомотив» готов выдвинуть кандидата в правление РПЛ

1683964725

сегодня, 10:58

Московский «Локомотив» заинтересован в выдвижении кандидатуры от клуба в новое правление Российской Премьер-Лиги ( РПЛ ).

Генеральный директор «Локомотива» отметил:

Мы пока не все регламентирующие документы утвердили. Как только утвердим, будем принимать решение. «Локомотив» был в правлении, поэтому, наверное, интересно.