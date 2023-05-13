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«Локомотив» готов выдвинуть кандидата в правление РПЛ

сегодня, 10:58

Московский «Локомотив» заинтересован в выдвижении кандидатуры от клуба в новое правление Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко отметил:

Мы пока не все регламентирующие документы утвердили. Как только утвердим, будем принимать решение. «Локомотив» был в правлении, поэтому, наверное, интересно.

26 апреля прошло общее собрание РПЛ, на котором было решено утвердить новое положение о правлении лиги, в него войдут семь человек, в том числе президент и исполнительный директор РПЛ. Любой клуб может выдвинуть своего представителя, состав правления определится закрытым голосованием.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:20
Артём человек грамотный и умный. Хорошая кандидатура..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:04
Пусть будет,нам не принципиально!
LOpp
LOpp
сегодня в 10:59
Дзюбу на царствование!
Гость
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