«Локомотив» готов выдвинуть кандидата в правление РПЛ

Московский «Локомотив» заинтересован в выдвижении кандидатуры от клуба в новое правление Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко отметил:
Мы пока не все регламентирующие документы утвердили. Как только утвердим, будем принимать решение. «Локомотив» был в правлении, поэтому, наверное, интересно.
26 апреля прошло общее собрание РПЛ, на котором было решено утвердить новое положение о правлении лиги, в него войдут семь человек, в том числе президент и исполнительный директор РПЛ. Любой клуб может выдвинуть своего представителя, состав правления определится закрытым голосованием.