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Магкеев успешно перенёс операцию на колене

вчера, 16:51

Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что защитник Станислав Магкеев успешно перенёс операцию на колене.

Сегодня, 25 мая, защитник «Локомотива» Станислав Магкеев был прооперирован во Франции. Ближайшее время футболист проведёт в клинике, где будет начат первичный этап реабилитации.

Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный прокомментировал ситуацию с Магкеевым, рассказал о прошедшей операции и о планах игрока на восстановление:

Сегодня в семь утра в одной из клиник Лиона во Франции Стас был прооперирован. Операция прошла успешно, в плановом режиме. Вместе с Магкеевым всё это время находится наш физиотерапевт Хуан Альберто, он сопровождал игрока на всех этапах и курировал проведение операции. Сейчас футболист чувствует себя хорошо, никаких выраженных болевых ощущений нет. Некоторое время он будет находиться при клинике, где проведёт начальный этап реабилитации.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 19:40
Травма у Магкеева очень серьезная, желаю Стасу скорейшего выздоровления.
Гость
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