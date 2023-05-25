Магкеев успешно перенёс операцию на колене

Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что защитник успешно перенёс операцию на колене.

Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный прокомментировал ситуацию с Магкеевым, рассказал о прошедшей операции и о планах игрока на восстановление:

Сегодня в семь утра в одной из клиник Лиона во Франции Стас был прооперирован. Операция прошла успешно, в плановом режиме. Вместе с Магкеевым всё это время находится наш физиотерапевт Хуан Альберто, он сопровождал игрока на всех этапах и курировал проведение операции. Сейчас футболист чувствует себя хорошо, никаких выраженных болевых ощущений нет. Некоторое время он будет находиться при клинике, где проведёт начальный этап реабилитации.

